Rafa Kalimann posa agarradinha com Nattan: 'Nosso jeitinho'

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 24, a atriz mostrou que seu romance com Nattansegue firme e forte. A famosa publicou algumas fotos em que surgiu agarradinha com o amado após curtirem o pré Carnaval.

"Noite do nosso jeitinho", escreveu ela na legenda da publicação, com um emoji de coração. O último trabalho de Rafa Kalimann foi como a Jéssica em Família É Tudo, novela exibida em 2024 pela Rede Globo.

Mágoa?

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann foi desligada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense recentemente. Em entrevista ao portal Leo Dias divulgada no domingo, 23, a artista foi questionada se guarda algum tipo de mágoa da escola.

“Imagina, zero motivo para isso, vou estar na Sapucaí vendo a Imperatriz passar, cantando todo samba-enredo, vibrando, torcendo para ganhar esse ano, que merece, está muito incrível o samba-enredo deste ano é muito especial, e eu vou estar lá para torcer, curtir, dançar….Aproveitar muito”, respondeu ela.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de voltar para a Imperatriz no próximo ano, ela foi sincera: “Vai depender muito dos meus projetos também, se eu vou estar filmando, se eu não vou. A gente vai sentir ano que vem”, respondeu.

Na última quarta-feira, 29, a escola de samba carioca anunciou que a ex-BBB não seguiria como musa da agremiação. O motivo seria sua ausência em eventos importantes, como ensaios e a apresentação do samba-enredo. "A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros", escreveu o Instagram oficial da escola. A parceria de Rafa com a Imperatriz iniciou em 2023, quando ela foi anunciada como musa. Já sua estreia na Sapucaí aconteceu em 2024.

