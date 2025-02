Rafa Kalimann revela detalhes do pedido de namoro feito por Nattan

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann compartilha um vídeo romântico do momento em que Nattan, sob a chuva e com flores em mãos, a pede em namoro

Rafa Kalimanncompartilhou em suas redes sociais um vídeo nesta quinta-feira, 13, mostrando como Nattan a pediu em namoro. O momento especial contou com chuva, um buquê de flores e uma música da duplaAnaVitória.

No vídeo, Rafa mostrou que o cantor estava ansioso para sua chegada e para mais uma de suas surpresas. “Ri tanto revisitando esses vídeos e encontrei esse. Ele me esperando pra pedir em namoro e eu arrumando meu cabelo (à toa).”, escreveu em um dos seus stories.

No seu feed, ao compartilhar o vídeo completo, Rafa escreveu: “Fui relembrar e senti vontade de compartilhar um pouco de amor e esse gesto de carinho. O pedido mais a nossa cara. Que Deus blinde e abençoe, Dindo. [Nattan]”.

Além disso, para tornar o momento ainda mais especial, os dois aparecem juntinhos segurando um celular que exibia a dupla AnaVitória cantando a música “Nossa Música”. “Hoje que fui postar como foi lindo e ainda teve vídeo da @anavitoria cantando ‘Nossa Música’.”, completou a influenciadora.

Apesar do pedido, o casal assumiu o namoro em 18 de dezembro, pouco tempo depois de Rafa Kalimann terminar seu relacionamento de um ano com Allan Souza Lima. Rafa e Nattan se conheceram nos bastidores do Dança dos Famosos, em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann não é mais musa do Imperatriz Leopoldinense

A escola de samba Imperatriz Leopoldinanse anunciou a saída de Rafa Kalimann do posto de musa, justificando sua decisão pelas ausências da influenciadora em eventos importantes, como ensaios.

"Rafa Kalimann tem enorme carinho e respeito pela Imperatriz Leopoldinense e pela comunidade da escola, que sempre a acolheu com tanto afeto", declarou a agremiação em comunicado à imprensa.

"Em relação à sua ausência em alguns dos ensaios, esclarecemos que, devido a compromissos previamente assumidos antes da oficialização como musa, não foi possível estar presente em todas as ocasiões como esperado. Ainda assim, Rafa participou sempre que sua agenda permitiu, com dedicação e respeito à escola. Rafa agradece imensamente pela parceria e deseja à Imperatriz todo o sucesso em sua trajetória brilhante", termina o aviso.

