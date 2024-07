Ginasta Rebeca Andrade mostra preparativos para Olimpíadas com banho congelante

Há poucos dias de competir pelo Brasil nos Jogos de Paris, Rebeca Andrade compartilhou a terapia alternativa e congelante usada para performar melhor

Rebeca Andrade compartilhou seguidores um pouco de como tem se preparado para competir em Paris, pela Confederação Brasileira de Ginástica, nas Olimpíadas de 2024. Nesta terça-feira (23), a atleta mostrou que estava em uma sessão de crioterapia, uma técnica usada por atletas para tratar lesões inflamatórias e microtraumas musculares, comuns na rotina esportiva.

"Dia de chorar na crio. O corpo pediu recuperação intensa e eu, respeitando o processo, estou passando frio. Vocês fariam?", escreveu a atleta na legenda. Na imagem compartilhada, Rebeca aparece entrando aos poucos em uma piscina inflável com água fria.

Ginasta Rebeca Andrade faz crioterapia (Foto:Reprodução/Instagram)

A ginasta, que ganhou duas medalhas -- de outro e prata -- nas Olimpíadas de Tóquio, já chegou a Paris e compartilhou os primeiros cliques do treino com os colegas de time: "Somos feitos de momentos e é tudo o que carregamos no final das contas", refletiu a artista na publicação.

"Arranca esse ouro, Rebeca! O Brasil te ama", escreveu um fã da atleta na publicação. "Tenho convicção de que vocês vão fazer história nessas Olimpíadas. Que Deus esteja com vocês", comentou o outro. "Maravilhosa! Você é o maior orgulho que temos. Muito orgulho do Brasil e estaremos aqui torcendo sempre pela nossa estrela", elogiou uma torcedora do Brasil.

Cama de papelão das Olimpíadas intriga

Assim como os brasileiros, outras confederações chegaram na vila olímpica nesta semana. Decidos a sanarem as dúvidas do público sobre as camas de papelão, o irlandês Rhys McClenaghan e o britânico Tom Daley gravaram vídeos colocando em prova a resistência do móvel.

Nas redes sociais, alguns internautas apelidaram o móvel de "cama sem intimidade", apontando que elas não aguentariam "grandes impactos". Porém, Tom e Rhys provaram que leito é bastante resistente.

Os atletas se arriscaram com manobras que envolviam pulos, pisoteamento e cambalhotas no colchão. Felizmente, o papelão não cedeu:"O rumor de que as camas das Olimpíadas de Paris são 'anti-sexo' caiu por terra (novamente)", brincou Rhys.