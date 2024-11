Quem são os herdeiros do apóstolo Rina? Líder da Bola de Neve morreu em SP

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, morreu em um acidente de moto neste domingo, 17, e deixou três filhos

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como apóstolo Rina (1972-2024), deixou três filhos após morrer aos 52 anos em um acidente de moto em Campinas, no interior de São Paulo, neste domingo, 17. Ele foi o fundador da Igreja Bola de Neve, uma das maiores congregações envagélicas do Brasil.

CONHEÇA OS FILHOS DO APÓSTOLO RINA

Conhecido como Rininha, Rinaldo Neto (19) é o primogênito do pastor. O jovem é discreto em perfil no Instagram e não há muitas informações públicas disponíveis sobre ele. Os registros encontrados online são algumas fotos e vídeos compartilhados pela mãe.

Ele lamentou a morte do pastor: "Não consigo mais sentir alegria e sorrir de verdade. Eu não consigo sentir a mesma felicidade e ter as mesmas brincadeiras e zoeiras que a gente já teve. Eu preciso tanto de você comigo, pai. Eu não sei mais o que eu faço sem você. Eu te amo, pai."

Raquel Seixas (17) também tem uma vida reservada, porém, ao contrário do irmão mantém um perfil no Instagram aberto para os internautas. Na rede social, ela se define como "Jesus follower" (seguidora de Jesus, traduzido do inglês). Nos Stories, ela também compartilhou uma homenagem ao pai. "Te amo paizinho, meu melhor amigo, vou ficar com saudades, obrigada por tudo."

O filho caçula do apóstolo Rina é Renan Seixas (9). O pequeno tem síndrome de Down e frequentemente aparecia em publicações do pastor, que compartilhava reflexões sobre a convivência com o menino, destacando os aprendizados e a importância da inclusão.

Apóstolo Rina ao lado dos filhos e da esposa, Denise Seixas

DENÚNCIA CONTRA O APÓSTOLO

Meses antes de morrer, o apóstolo Rina foi alvo de denúncias de violência doméstica contra a esposa, Denise Seixas, pastora e cantora gospel. Foi ela que o denunciou por violência psicológica, injúria e difamação. Ele negava as acusações.

O caso se tornou público após Nathan Gouvea, filho de Denise fruto de um casamento anterior, divulgar um vídeo com trechos da discussão do casal. No processo, a cantora chegou a conseguir uma medida protetiva na Justiça contra Rina.

O velório do apóstolo aconteceu nesta segunda-feira, 18, na sede da Bola de Neve na Lapa, em São Paulo. Nesta terça-feira, 19, acontece o cortejo, que levará o corpo do pastor até o Cemitério Parque Morumby, onde o sepultamento ocorrerá às 17h.

VEJA HOMENAGEM DA BOLA DE NEVE AO APÓSTOLO RINA: