Você sabia? Apóstolo da Bola de Neve foi quem celebrou o casamento de Sasha Meneghel

O apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, morreu no último final de semana e os internautas relembraram que ele celebrou o casamento de Sasha e João Lucas

O apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, morreu aos 52 anos de idade no último domingo, 17. Com a repercussão da triste notícia, os internautas relembrar que ele fez parte de um momento importante da vida de um casal famoso. Rina foi quem celebrou o casamento de Sasha Meneghel e João Lucas em 2021.

A cerimônia religiosa aconteceu ao ar livre em uma casa em Angra dos Reis com a presença de poucos amigos e familiares. O apóstolo foi o escolhido por causa da religião do noivo, João Lucas, que é filho de pastores da igreja Bola de Neve.

Confira abaixo uma foto do casamento de Sasha e João Lucas:

Casamento de Sasha Meneghel e João Lucas foi celebrado pelo apóstolo Rina - Foto: Reprodução / Instagram

A causa da morte do apóstolo Rina

A morte repentina de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, abalou os fiéis da Igreja Bola de Neve, já que ele foi o fundador deste culto evangélico. Ele faleceu aos 52 anos de idade no último domingo, 17, no interior de São Paulo. Agora, a causa da morte dele foi revelada.

De acordo com o site G1, Rina faleceu em decorrência de um acidente de moto na Rodovia Dom Pedro, em Campinas. Ele teve uma fratura na clavícula e foi levado ao Hospital das Clínicas Unicamp. Porém, o quadro dele se agravou no caminho.

O hospital comunicado que ele chegou ao local com parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso e ele veio à óbito . Ele morreu antes que os médicos pudessem solicitar exames complementares sobre o acidente e a fratura.

O falecimento do apóstolo Rina foi confirmado por um comunicado oficial da Igreja Bola de Neve, compartilhado nas redes sociais. “Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido”, informaram.