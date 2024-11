Filhos do fundador da Bola de Neve fazem homenagens emocionantes: 'Tão cedo'

O apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, morreu aos 52 anos de idade no último domingo, 17. E a família do religioso compartilhou homenagens

O apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, morreu aos 52 anos de idade no último domingo, 17, e gerou muita comoção entre fiéis da igreja. Agora, nesta segunda-feira, 18, a família do religioso se manifestou e compartilhou homenagens em suas redes sociais.

O religioso era casado com a pastora Denise Seixas e deixou quatro filhos. Raquel Seixas, uma das herdeiras, compartilhou um texto emocionante. "Nunca imaginei que isso fosse acontecer, tão cedo, da forma que aconteceu, mas não tenho dúvidas de que Deus não perdeu o controle e que esse dia estava escrito na nossa história", disse ela.

Que completou: "Agora, o que vão ficar são as memórias, o legado, o amor pelo meu papai e tudo que você me ensinou. Você é o melhor pai do mundo e eu não falo da boca pra fora. Fez tudo que estava em seu alcance pra nos alegrar e criar memórias, me fez ter a melhor infância possível, me fez crescer dentro da casa de Deus e hoje eu tenho meu melhor amigo por sua causa".

Em seguida, ela relembrou a infância e contou como foi seu último passeio com o pai. "A última vez que saímos juntos, fomos andar de moto e paramos no shopping, ficamos andando de mão dadas, conversando sobre meu futuro, sobre o vestido que ia usar na minha formatura. Agora você não vai mais me ver com o vestido que escolhemos, mas vou fazer tudo que planejamos, por você, vou dar o meu máximo pra te deixar orgulhoso", lamentou.

Por fim, disse: "Agora sei que você está do lado de Jesus, abraçados, aproveitando o paraíso, surfando nas nuvens e encontrando a sua mãezinha e seu paizinho. Vou ficar com muita saudades, mas um dia a gente se encontra de novo. Te amo, papito".

Outra filha dele, Priscila Seixas, escreveu: "Há mais ou menos um mês, ele deu a sua última palavra a igreja. Vamos continuar seu legado!!!".

E Rinaldo Neto também se manifestou. "Nesta foto ele ficou o dia inteiro me filmando, porque eu jurava que ia conseguir dar uma aérea. Era tanto meu professor quando o cara desejava o meu melhor em tudo", disse ele ao mostrar o pai em um dia de surf na praia.

"Não é justo. Eu não consigo mais sentir alegria e sorrir de verdade. Eu não consigo sentir a mesma felicidade e ter as mesmas brincadeiras e zoeiras que a gente já teve. Eu preciso tanto de você comigo, pai. Eu não sei mais o que eu faço sem você. Eu te amo, pai", lamentou.

