Quem é o marido de Marco Pigossi? Conheça o cineasta italiano Marco Calvani

O ator Marco Pigossi se casou com o cineasta Marco Calvani em uma cerimônia discreta na Itália; conheça o marido do ator brasileiro

O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani subiram ao altar no sábado, 31, em Toscana, na Itália. A cerimônia mega intimista contou somente com a presença de familiares e amigos próximos ao casal.

Juntos há mais de 3 anos, os dois já haviam oficializado a união no civil em dezembro de 2023, em São Paulo, também de forma discreta. Pigossi assumiu publicamente a relação em 2021, quando publicou a primeira foto ao lado do marido na praia. Que tal conhecer um pouco mais sobre Marco Calvani?

O marido do ator brasileiro é irmão mais velho do famoso ator italiano Luca Calvani, conhecido por atuar em filmes como 'Um Bom Rapaz' (2009) e 'Em Roma' (2010). Marco, por sua vez, se destacou na série 'Borgia', exibida em 2011.

Em 2017, Marco Calvani escreveu e dirigiu o curta-metragem 'The View from Up Here', uma produção baseada em uma de suas peças teatrais. O elenco ainda contou com a presença da atriz Melissa Leo, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2011 em 'O Vencedor'.

Atualmente, Calvani ensina redação e atuação nos Estados Unidos, onde mora com Marco Pigossi. O italiano também é fundador e diretor artístico do centro cultural 'Mixó', com sede em Roma, que reúne jovens atores e escritores.

Além disso, Marco Calvani também é membro da organização 'Dramatists Guild of America', importante para dramaturgos, compositores, letristas e escritores que trabalham no teatro.

Recentemente, o ator Marco Pigossi contou que o pedido de casamento feito pelo marido aconteceu logo após o fim das gravações do filme 'High Tide', produzido e dirigido por Calvani.

Em entrevista à CNN, o brasileiro falou um pouco sobre a ligação do longa-metragem com o relacionamento do casal. "Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho", declarou ele, na ocasião.

O casamento de Marco Pigossi e Marco Calvani

O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani se casaram no sábado, 31, em Toscana, na Itália. Os noivos, que escolheram usar ternos iguais, entraram de mãos dadas no local do evento especial.

O vídeo do momento marcante foi compartilhado por 'Hugo Gloss' nas redes sociais. Nas imagens, é possível perceber que os dois optaram por realizar a cerimônia em um local ao ar livre, com direito a chuva de arroz no final. Esbanjando alegria, o casal aparece sorridente enquanto caminha até o altar.