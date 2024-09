Quem é o filho de Viviane Araujo? Saiba mais

Viviane Araujo é mãe de Joaquim, fruto do seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão; conheça mais detalhes do filho do casal

Viviane Araujo (49) é atriz, modelo, rainha de bateria, dançarina e, com muito orgulho, mãe! Nesta semana, ela movimentou a internet ao compartilhar registros muito fofos do aniversário de dois anos de seu filho, os momentos de amor levantaram a curiosidade dos internautas em saber quem é o herdeiro da artista? Saiba mais.

A atriz é mãe de Joaquim, o pequeno tem apenas dois anos de idade e é fruto do seu relacionamento com fruto do relacionamento comGuilherme Militão. O único filho de Viviane Araujo nasceu no dia 06 de setembro de 2022.

Na época, segundo a assessoria da artista, Joaquim veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm e o parto foi uma cesárea. Sua gestação aconteceu por meio de fertilização in vitro. Viviane Araujo procura ser discreta com relação a sua vida pessoal, mas sempre que pode compartilha registros encantadores ao lado do seu herdeiro.

Viviane teve Joaquim aos 47 anos e nunca escondeu de ninguém que a maternidade sempre foi um grande sonho em sua vida. A musa do Carnaval já revelou que quase desistiu de ser mãe por conta de não ter sucesso na primeira tentativa para engravidar.

'O AMOR MAIS PURO'

Viviane Araujo encantou seus seguidores ao compartilhar os momentos da festa de dois anos do pequeno Joaquim. A celebração contou com o tema de Minions e o único filho da artista comemorou com seus coleguinhas.

Na data, a grande campeã da quinta edição do reality A Fazenda aproveitou para reforçar seu amor por Joaquim e confessou as mudanças que ocorreram em sua vida após a maternidade: "Dois anos do amor mais puro e verdadeiro que existe! E eu e seu pai agradecemos à Deus todos os dias pela sua vida, filho amado!"

"Que Ele te proteja, te ilumine e te guie sempre pelo caminho do bem e do amor! Que você cresça sempre com essa alegria que nos contagia a cada dia quando você acorda! Seja sempre muito Feliz! Te amamos infinitamente!", afirmou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIVIANE ARAUJO NAS REDES SOCIAIS: