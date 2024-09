Filho de Viviane Araujo esbanja fofura em fotos de seu aniversário na creche

Viviane Araujo explode o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de aniversário do filho na creche

A atriz Viviane Araujo ficou radiante ao ver as fotos da festa de aniversário do seu filho, Joaquim, na creche. O menino completou dois anos de idade nesta sexta-feira, 6, e ganhou uma celebração com o tema de Minions para comemorar seus coleguinhas.

"E a festinha foi nesse lugar q ele tanto ama, a creche. Viva o Quinquin!! Meu coração transborda de felicidade!", disse ela na legenda.

Mais cedo, Viviane falou sobre a alegria de ver o filho completar mais um ano de vida. "Dois anos do amor mais puro e verdadeiro q existe! E eu e seu pai agradecemos à Deus todos os dias pela sua vida, filho amado! Que ele te proteja, te ilumine e te guie sempre pelo caminho do bem e do amor! Que você cresça sempre com essa alegria q nos contagia a cada dia quando vc acorda! Seja sempre muito Feliz! Te amamos infinitamente!", afirmou.

Nova personagem de Viviane Araujo na TV

Viviane Araujo voltará para as telinhas em breve! A atriz está escalada para a próxima novela das 19h da Rede Globo, Volta Por Cima. Na trama, ela dará vida à Rosana.

A famosa deu alguns detalhes sobre o novo trabalho. “Será uma novela divertida, para o povo. Fala do subúrbio carioca. A Rosana é casada com o dono da empresa de ônibus, empresário que começou aos poucos e prosperou. Será o Aílton Graça, meu amigo, meu parceiro novamente”, disse ela em entrevista ao OFuxico.

Vivi ainda revelou que a personagem vive arrumada e é uma mãe um pouco controladora. “Ela quer estar sempre arrumada. Eu, na minha casa, às vezes uso até camisola furada, mas ela, não, está sempre na linha. Rosana tem um filho e faz tudo por ele. Por ela, ele vai ser um influencer, só que o pai quer que ele siga os passos na empresa, só que ele também não quer e fica esse impasse”.

Por fim, Viviane contou que o casal será bastante divertido. "Eles se amam de verdade. Têm uma relação muito amorosa e divertida. Ela é uma ex-rainha de bateria do Grupo de Acesso. Largou tudo para casar e ficar com ele”, contou.