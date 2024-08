Professora Lu de Renascer, Eli Ferreira já sofreu bullying por sua voz: 'Angústia'

Em entrevista à Revista CARAS, Eli Ferreira, atriz do remake de Renascer, conta que já sofreu importunação de preparadora de elenco

A voz forte de Eli Ferreira (33) já virou sua marca pessoal. Hoje, no ar como a professora Lu, de Renascer (Globo), e dubladora de Tédio, uma das personagens de Divertidamente 2 (Pixar), a atriz tem o traço como motivo de orgulho —porém, nem sempre foi assim.

Em entrevista à Revista CARAS, Eli Ferreira conta que, durante a adolêscencia, sofreu bullying pela voz forte e que a importunação chegou a acontecer também com uma preparadora de elenco. Ela, que também já emprestou o vozeirão para narrações da Globo, diz que passou por um período aflitivo.

"Tenho voz grave como a maioria das mulheres da família. Quando comentam, brinco que a mulherada lá em casa fala grosso! Sofri bullying, sim, até mesmo de uma preparadora de elenco. Foi um tempo de muita angústia, acreditando que minha voz não era legal."

"E, neste ano, o universo me presenteou com esse filme lindo e necessário. Só respostas maravilhosas depois de tantos anos falando baixo para não chamar atenção", celebra a artista, citando Divertidamente 2, animação que se tornou a de maior bilheteria de todos os tempos no mundo.

Para além do sucesso nos cinemas, a atriz também se orgulha do papel na trama global das 21h. Na história de Bruno Luperi (36), a professora carrega um grande segredo: ela é filha única de uma família rica, herdeira de grande fortuna.

Além do papel no remake, Ferreira conta que realizou um grande sonho: a compra de sua primeira casa própria. "Ainda estou processando esse momento e todos os amigos que também passaram por isso, por essa conquista, ainda buscam palavras para descrever", explica.

