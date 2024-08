Eli Ferreira, de Renascer, conta que mudou de religião: 'Me aprisionava'

Em entrevista à Revista CARAS, Eli Ferreira, a professora Lu de Renascer, revela decisão de deixar a Igreja Evangélica em 2022

No ar como a professora Lu de Renascer, Eli Ferreira (33) passou por uma transformação no ano de 2022, quando decidiu mudar de religião. Naquele ano, a atriz, criada na Igreja Evangélica, fez seu primeiro contato com um terreiro de candomblé.

Em entrevista à Revista CARAS, a artista conta que abandonar os preceitos evangélicos abriu seus olhos para dificuldades e situações difíceis as quais havia sido exposta ao longo da vida. "O impacto da religião teve muitas faces. Eu vivia sob culpa, medo e muitas proibições. Muitos preconceitos e julgamentos", afirma Eli Ferreira, atriz de Renascer .

"Eu sempre tive muita fé. Eu podia até não saber descrever, mas lembro de ter fé no que queria fazer. Agradeço e honro cada pedra que pisei e pisarei durante minha vida", destaca a artista carioca, que, atualmente, segue os ensinamentos do culto de Ifá, uma religião de matriz africana.

"Eu tenho buscado praticar a espiritualidade. Onde a religiosidade me aprisionava, a espiritualidade me liberta e mostra caminhos de autoconhecimento e de amor. A espiritualidade me impulsiona a melhorar como ser humano e ser pensante; não me prende numa caixa, mas me ensina a viver as consequências das minhas escolhas", conta ainda a artista.

"E é uma transformação constante que tem seus altos e baixos. É o reflexo da vida sob olhar e direcionamento de algo muito maior e que me ensina sobre muitas coisas, entre elas, o que vim fazer na Terra", completa a atriz, que sempre destacou a fé como o principal combustível para enfrentar os desafios, durante a entrevista.

