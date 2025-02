Primeira oração noturna pela saúde do Papa Francisco ocorre nesta segunda-feira

O Cardeal Pietro Parolin, número 2 do Vaticano, lidera a primeira oração pela saúde do Papa Francisco nesta segunda-feira, 24, na Praça de São Pedro

Nesta segunda-feira, 24, o Vaticano anunciou o começo das orações noturnas pela saúde do Papa Francisco, que ocorrerão na Praça de São Pedro, às 21h, no horário local . O comunicado causou preocupação, pois trouxe à memória as vigílias noturnas com velas na praça, que ocorreram antes da morte de São João Paulo II, em 2005.

Segundo a Santa Sé, romanos e turistas foram convidados a participar da cerimônia. O Cardeal Pietro Parolin, número 2 da Igreja Católica, deverá liderar a primeira oração pelo Papa Francisco , que enfrenta complicações de saúde, mas apresentou uma "leve" melhora em seu quadro e não tem mais preocupações em relação à insuficiência renal, segundo o Vaticano.

Crise que atingiu o Pontífice

Internado no hospital Gemelli, em Roma, devido à pneumonia bilateral, o Papa Francisco, de 88 anos, teve seu estado de saúde atualizado no último domingo, 23. O gabinete de imprensa da Santa Sé informou que o pontífice passou a noite bem, embora, no sábado, 22, tenha sofrido uma piora em seu quadro, com uma crise asmática prolongada, o que levou ao aumento do fluxo de oxigênio.

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explicou a condição que afetou o líder da Igreja Católica. De acordo com a publicação nas redes sociais divulgada no último domingo, 23, o Papa teve uma noite tranquila após a crise. Ele mesmo se manifestou, expressando confiança de que o tratamento será eficaz.

Ocorre quando a falta de ar e a dificuldade para respirar persistem por um longo período, mesmo após o tratamento adequado. É uma condição grave, pois as vias aéreas ficam muito inflamadas e a passagem do ar fica cada vez mais difícil. Se não tratada rapidamente, pode colocar a vida em risco", avalia, relata.

Leia também: Médica explica crise que acometeu Papa Francisco: 'É uma condição grave'