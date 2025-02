Saúde do Papa Francisco: Novo comunicado revela como ele está

Internado desde o dia 14 de fevereiro, no hospital Gemelli, em Roma, Papa Francisco teve seu estado de saúde atualizado na manhã deste domingo, 23

Internado desde o dia 14 de fevereiro, no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral, o Papa Francisco teve seu estado de saúde atualizado na manhã deste domingo, 23. Em um comunicado, o gabinete de imprensa da Santa Sé afirmou como o pontífice de 88 anos passou a noite.

De acordo com a publicação nas redes sociais, ele transcorreu uma noite tranquila. Já neste sábado, 22, foi noticiado que ele sofreu uma crise asmática de longa duração no hospital e que seu estado de saúde é crítico.

O Vaticano informou também que Francisco não está fora de perigo. Além disso, ele precisou receber transfusões de sangue por causa da anemia. “As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu terapia de alto fluxo de oxigênio”, informaram.

E completaram: “Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia, que exigiu administração de transfusões. O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vatican News em português (@vaticannewspt)

Qual é o diagnóstico do Papa?

Vale lembrar que o Papa foi diagnosticado com bronquite no início de fevereiro após ter dificuldades para ler o seu discurso. Quando era jovem, ele removeu uma parte do pulmão e, desde então, ele sofre com problemas respiratórios, que se intensificaram nos últimos dois anos.

Inicialmente, ele foi diagnosticado com uma bronquite, depois, infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maioranofalou sobre o diagnóstico e classificou como "particularmente preocupante”.

Segundo a especialista, uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias significa que mais de um agente infeccioso foi encontrado na secreção colhida do trato respiratório. “Porém, isso não quer dizer que todos as bactérias encontradas estejam diretamente envolvidas com a infecção. Podem ser somente contaminantes ou colonizantes”, detalhou.

Ela ainda acrescentou que a idade avançada do Papa acaba influenciando no quadro, o tornando mais grave. “Levando em consideração que nessa fase da vida o sistema imunológico já está muito comprometido”, emendou.

Leia também: Qual a gravidade da infecção polimicrobiana para o Papa Francisco?