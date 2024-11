Preta Gil recebe alta após passar por nova cirurgia: 'Em casa'

A cantora Preta Gil contou para os seguidores das redes sociais que voltou para a casa após precisar passar por uma nova cirurgia

Preta Gil usou as redes sociais neste domingo, 10, para dividir uma boa notícia com seus seguidores das redes sociais. A cantora precisou passar por uma cirurgia para substituir seu cateter, que estava entupido com cálculos renais, e alguns dias após o procedimento, ela recebeu alta.

Através dos Stories do Instagram, Preta postou uma foto em que aparece usando um pijama, e falou sobre ter sido liberada para voltar para sua casa. "Em casa, graças a Deus!", escreveu a filha do cantor Gilberto Gil na legenda da publicação

Na última sexta-feira, 8, Preta Gil falou sobre a cirurgia e explicou que o procedimento não tinha relação com o câncer. "Ontem, a minha bombinha da quimioterapia começou a apitar e o pessoal da enfermagem pediu que eu viesse ao hospital para reprogramar. No meio do caminho, eu comecei a sentir uma dor muito forte na pelve e no rim, como da outra vez que eu tive pielonefrite", começou.

"Cheguei aqui e minha clínica geral e minha oncologista me viram e eles decidiram que eu tinha que fazer uma tomografia para ver de onde vinha a dor. E deu que meu duplo J estava com uma obstrução. A gente teve que trocar o duplo J. Eu operei às 5h da manhã e estou bem, estou me sentindo bem, estou sem dor", explicou.

Preta Gil conta que está em casa - Foto: Instagram

Preta Gil faz tratamento com laser dentro da boca e explica o motivo

A cantora Preta Gil segue em seu tratamento contra os novos tumores em seu corpo. Depois de remover um tumor na parte final do intestino, ela descobriu novos focos da doença nos linfonodos, peritônio e ureter. Com isso, a artista retomou a quimioterapia. Agora, ela iniciou um tratamento com laser.

Nos stories do Instagram, Preta apareceu recebendo o laser dentro de sua boca durante uma sessão de laserterapia. Então, ela explicou o motivo do procedimento. "Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva para não surgir e, quando surge, também fazemos laser para sumir", disse ela. Confira!

