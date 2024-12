Preta Gil exibe novo visual e celebra mudança: 'Energia de gostosa'

A cantora Preta Gil, de 50 anos, decidiu renovar a aparência após retornar de Nova York, onde buscou tratamento alternativo para o câncer

A cantora Preta Gil surgiu radiante e animada em um vídeo compartilhado em suas redes sociais nesta segunda-feira, 16. A artista decidiu mostrar um momento de descontração com os amigos antes de apresentar o novo visual. No registro, a dançarina Sabrina Rocha, que estava ao lado da cantora, compartilhou um vídeo e escreveu "Energia de gostosa com a nossa gostosa maior,Preta Gil de cabelo novo!"

A mudança de visual ocorre após sua viagem a Nova York, onde buscou um tratamento alternativo contra o câncer. Na última quarta-feira, 11, a cantora explicou que sua ida ao exterior foi para uma consulta com uma oncologista especialista no tipo de tumor que ela enfrenta, em busca de uma segunda opinião sobre o tratamento após uma cirurgia marcada para a próxima semana.

"Eu vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho", detalhou.

A cantora, diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023, segue com seu tratamento após um período de remissão. Ela também destacou que sua busca por alternativas no exterior para encontrar tratamentos ou medicamentos que ainda não estão disponíveis no Brasil, devido à ineficácia de algumas terapias anteriores.

Hospital escolhido por Preta Gil nos EUA é mantido por doações de famosos

A cantora Preta Gil passou por uma consulta médica no Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) nesta quinta-feira, 12. O hospital, fundado em 1884, é referência no tratamento oncológico em Nova York, nos Estados Unidos, e é a primeira instituição criada nos EUA exclusivamente para o tratamento do câncer.

O hospital é muito procurado por pacientes que precisam de uma segunda opção no tratamento do câncer. Inclusive, a instituição está entre os dois melhores hospitais para o tratamento da doença nos Estados Unidos na lista publicada pelo U.S. News & World Report desde 1990, quando a avaliação começou.

