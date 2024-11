Por que Victoria Beckham nunca sorri em fotos? Confira!

Victoria Beckham sempre chamou a atenção por sua expressão sérias nas fotos e agora a modelo explicou o motivo de não sorrir nas imagens

Desde os tempos de Spice Girls, Victoria Beckham sempre chamou a atenção por sua expressão séria nas fotos.

Em uma entrevista para o The Telegraph, a modelo contou que sempre enfrentou muitos problemas com acne no rosto e por isso se acostumou a posar de uma maneira mais tímida e discreta, devido à ausência de autoconfiança.

No entanto, a famosa passou por diversos tratamentos estéticos e fez as pazes com a sua pele. "Se você tivesse me dito alguns anos atrás que eu pisaria em um tapete vermelho para pegar um prêmio usando apenas um pouco de corretivo e sem base, eu teria pensado que você estava louco, mas foi o que eu fiz semana passada", celebrou ela.

Dieta rigorosa

A estilista Victoria Beckham, ex-integrante das Spice Girls, segue uma dieta rigorosa em sua vida para manter a boa forma e a saúde. O segredo dela foi revelado por seu marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, em uma entrevista. Ele confessou que a esposa come o mesmo prato há 25 anos. Com isso, ela se defendeu.

David contou que Victoria almoça e janta a mesma coisa todos os dias: peixe com legumes. “Infelizmente, eu sou casado com uma pessoa que come a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que eu conheci a Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia disso”, afirmou ele.

Por sua vez, Victoria se defendeu e contou que segue a dieta rigorosa, mas pensando em seu bem estar. “O que ele quis dizer é que nunca conheceu ninguém que fosse mais disciplinada com a maneira como se alimentava. Como muita gordura saudável: peixe, abacate, nozes, esse tipo de coisa. Tomo bebida alcoólica, a menos que tenha um motivo para não tomar. Vou me desintoxicar de qualquer coisa durante três a seis meses em que não bebo. Sou bastante extrema em tudo que faço, seja comer, malhar, beber ou não beber”, afirmou ela na revista Grazia.

E completou: “Esta é a minha aparência. Vou fazer o melhor com isso, trabalhar duro nisso. Sou muito disciplinada com a maneira como me alimento, como malho e como trabalho. Isso é simplesmente quem eu sou”.

