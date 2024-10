Namorada brasileira de Cruz Beckham impressiona com cicatriz após cirurgia

A namorada brasileira de Cruz Beckham, o filho mais novo de Victoria Beckham e David Beckham, mostrou a cicatriz de uma cirurgia que realizou

A namorada brasileira de Cruz Beckham, o filho mais novo de Victoria Beckham e David Beckham, usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre uma cirurgia que precisou fazer recentemente. Jackie Apostel publicou nos stories do Instagram uma foto mostrando como ficaram suas costas após a intervenção médica, mas não revelou o motivo que a levou a buscar ajuda especializada.

A compositora e produtora contou que a operação ocorreu há três meses e relatou a dificuldade do pós-cirúrgico. "Louco pensar que há três meses eu estava reaprendendo a andar e não conseguia levantar. Fisicamente e mentalmente, passei por um período difícil. Demorou para eu ficar ok comigo mesma de novo, especialmente para trabalhar e compor", escreveu Jackie.

Ela ainda agradeceu o apoio que recebeu durante sua recuperação e aconselhou seus seguidores a cuidarem de sua saúde. "Todos sabemos que é ok não estar ok o tempo todo, e espero que todos estão cuidando de si o máximo que podem, tirando tempo para focar na saúde mental e física", complementou.

Storie de Jackie Apostel (Reprodução/Instagram)

Quem é Jackie Apostel?

Jackie Apostel tem 28 anos e é cantora e compositora de músicas do gênero pop. Ela canta em português e inglês, e é filha de mãe brasileira e pai alemão. O primeiro EP dela recebeu o nome de Reformation a Side - A Trip on the Relationship e atingiu um milhão de reproduções.

A jovem é amiga de Lucas Jagger, filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez. Jackie Apostel e Cruz Beckham apareceram recentemente sentados lado a lado durante um evento da mãe dele em Paris, na França.

Leia também: A dieta rigorosa de Victoria Beckham que deixou David chocado

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jackie Apostel (@jackie.apostel)