Poliana Rocha revela espaços deslumbrantes da fazenda de Leonardo; veja

Curtindo a fazenda de Leonardo com a família, Poliana Rocha revela ambientes externos da propriedade e impressiona com beleza natural do lugar

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, chamou a atenção ao postar um vídeo de um dia dela com a família na fazenda Talismã. Até um tempo atrás, antes da chegada de Virginia Fonseca no local, na propriedade não era permitido tirar fotos ou gravar, mas a mãe de Zé Felipe até tirou a placa da proibição.

Inclusive, a loira fez um vídeo exibindo alguns ambientes externos de sua casa e impressionou ao mostrar a beleza natural do lugar. Com piscina, várias casas, animais e até uma igreja, a fazenda de Leonardo é a maior propriedade do sertanejo e está avaliada em torno de R$ 60 milhões.

"Sobre um dia gostoso, na fazenda…. Boa Noite!", compartilhou Poliana Rocha o vídeo revelando a área extensa e rodeada por um grande lago. Tempos atrás, Virginia Fonseca também mostrou a casa, mas fez o tour pela parte de dentro.

É bom lembrar que, nos últimos dias, o filho do famoso, João Guilherme, comemorou seu aniversário de 23 anos no local e até levou a namorada, a atriz Bruna Marquezine, além da amiga dela, Sasha Meneghel, a herdeira de Xuxa Meneghel.

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

