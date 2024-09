Perrengue de Virginia, bolsa de Rafaella Justus e A Fazenda marcaram semana

Semana foi agitada no mundo de famosos como Virginia e Rafaella Justus; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos últimos dias

Os últimos sete dias foram bastante agitados com a estreia de A Fazenda 16 e acontecimentos na vida de famosos como Virginia Fonseca (25) e Rafaella Justus (15). Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana no mundo das celebridades. Confira a seguir.

A semana começou agitada no domingo, 15, com um look de Rafaella Justus chamando atenção . A adolescente comparitlhou em seu Instagram as roupas e acessórios escolhidos para um passeio no shopping e sua bolsa de grife se tornou assunto —o objeto custa cerca de R$ 30 mil.

Na segunda-feira, 16, as atenções foram voltadas para a estreia da 16ª edição de A Fazenda. Sob comando de Adriane Galisteu (51), a nova temporada conta com nomes como Sidney Sampaio (44), Raquel Brito (23), Camila Moura (30) e Gizelly Bicalho (32) e promete muitas tretas e emoções ao longo de sua exibição.

Já na terça-feira, 17, Virginia se tornou assunto ao se irritar com um fã durante uma live. Ela, que não se afastou das redes sociais desde o nascimento do caçula da família, não gostou que um internauta que perguntou sobre José Leonardo, fruto da relação com Zé Felipe (26), e explicou que tem estado exausta e irritada após o parto.

A semana avançou para quarta-feira, 18, e Virginia continuou entre os assuntos mais comentados. Ela, que compartilhou fotos do ensaio newborn (recém-nascido, em português) do caçula, teve um perrengue revelado à CARAS Brasil com exclusividade. Em entrevista, Veruska Toledo, a fotógrafa da família, contou que durante a sessão de fotos a família passou por uma confusão.

A quinta-feira, 19, começou com uma declaração de Letícia Cazarré (39), esposa de Juliano Cazarré (43). Mãe de seis, a bióloga revelou que conta com cinco funcionários em casa. "Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora; Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea; Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia; Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius."

Mais próximo da noite, os fãs de Luan Santana (33) puderam se alegrar com uma novidade do artista. Ele e a noiva, Jade Magalhães (31) revelaram que estão esperando uma menina. No entanto, os dois, que anunciaram a gravidez em meados de julho, ainda não contaram qual será o nome da bebê.

A manhã da sexta-feira, 20, começou agitada com os acontecimentos dos shows do Rock in Rio na noite de quinta. Com apresentações de Ed Sheeran (33), Gloria Groove (29) e Jão (29), o festival de música reuniu espectadores, influenciadores e celebridades de todo o Brasil —e continuará reunindo até domingo, 22.

