Fátima Bernardes curte Rock In Rio com Túlio Gadêlha, filha e genro

Rock In Rio!

Fátima Bernardes aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio acompanhada pelo namorado Túlio Gadêlha e pela filha Beatriz Bonemer

Nesta quinta-feira, 19, Fátima Bernardes aproveitou o tempo livre para curtir o Rock In Rio, no Rio de Janeiro. O festival conta com shows de Ed Sheeran, Joss Stone, Jão, entre outros.

A jornalista estava acompanhada pelo namorado Túlio Gadêlha e eles fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes no local. O casal até mesmo trocou beijos na frente das câmeras.

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, também marcou presença no evento e posou com o namorado Caio Freitas. Fátima e William foram casados entre 1990 e 2016, e tiveram os trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius, de 26 anos.

Homenagem

Dia de festa na casa de Fátima Bernardes! A apresentadora, que completou 62 anos de vida na terça-feira, 17, foi surpreendida com uma declaração de aniversário bastante especial do namorado, o deputado Túlio Gadelha.

Através das redes sociais, o companheiro de Fátima publicou uma sequência de fotos marcantes ao lado da apresentadora e se derreteu de amores ao parabenizá-la pelo início do novo ciclo. Em um texto apaixonado, ele destacou a importância da aniversariante em sua vida.

Além de registros românticos do casal, Túlio também selecionou cliques encantadores de Fátima com os filhos trigêmeos, Vinicius, Beatriz e Laura Bonemer. Os jovens, de 26 anos, são frutos de seu antigo casamento com o jornalista William Bonner.

"Hoje é o dia dela! Mais um ciclo para agradecer. Pela mulher, mãe, companheira, profissional, pelo ser humano que ela é. Porque cada dia que passa esse sorriso fica mais lindo, esse olhar mais penetrante, esse abraço mais aconchegante. Que Deus continue te dando saúde para viver cada dia com ainda mais amor e intensidade. Obrigado por existir em nossas vidas, na minha vida. Te amo!", declarou o namorado de Fátima Bernardes.

Nos comentários, diversos admiradores da apresentadora também deixaram mensagens carinhosas em celebração à data especial. "Feliz vida para a Fátima! Exemplo de ser humano e profissional a ser seguido. Vida longa para o casal", desejou uma internauta. "Ai, que lindo! Você sempre arrasando nas legendas! Viva Fátima!", disse outra.