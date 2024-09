Sidney Sampaio recebeu pedido da família antes de A Fazenda, conta irmã

Em entrevista à CARAS Brasil, Cirlene Sampaio ainda conta como a família está lidando com a exposição diária do irmão em A Fazenda

Eterno galã de Alma Gêmea, o ator Sidney Sampaio (44) pode ser visto na 16ª edição do reality A Fazenda —além da reprise da clássica trama global. Considerado divertido e prestativo pela irmã, Cirlene Sampaio, o artista recebeu um pedido de sua família antes do confinamento do reality rural.

"Pedimos para ele ter muita paciência e ser ele mesmo. O Sidney é uma pessoa encantadora, bondoso, [até] ingênuo às vezes", afirma a irmã do peão de A Fazenda , em entrevista à CARAS Brasil. "O Brasil precisa conhecer a pessoa além do galã de televisão."

A estreia da nova temporada do reality já movimentou os telespectadores e internautas. Nesta terça-feira, 17, segundo dia de exibição do programa, Sampaio já foi um dos escolhidos para dormir na Baia. Ao lado dele estão Fernando Presto, Sacha Bali e Gui Vieira.

A irmã do artista ainda diz que a família está encarando uma nova realidade com a exposição diária do ator no programa. Apesar de já serem acostumados a lidar com a fama, a experiência é diferente. Porém, Cirlene assegura que a torcida continua a mesma de sempre.

"Vibramos e oramos em favor de tudo que ele abraça, e está sendo da mesma maneira desta vez", assegura. Ela ainda conta que o público poderá conhecer um lado divertido, prestativo e amigo do artista, que chega cheio de garra para vencer o prêmio de R$ 2 milhões.

"Podemos esperar uma pessoa que preservou os valores que foram ensinados em casa. O reality terá uma experiência nova com a participação do meu irmão", completa. Nesta quarta-feira, 18, será definido o primeiro Fazendeiro da temporada. Escolha quem deve vencer na enquete a seguir.

