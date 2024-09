Rafaella Justus elege mini bolsa com preço de carro para passeio; veja

Para passeio em shopping, Rafaella Justus elege mini bolsa de grife e valor do item pequeno chama a atenção; veja os detalhes

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, compartilhou uma foto em sua rede social neste domingo, 15, exibindo seu look do dia e chamou a atenção. Aproveitando o espelho de uma loja, que parecia ser em um shopping de alto padrão, ela revelou os itens escolhidos para o momento e surpreendeu.

Mais uma vez, a jovem, de 15 anos, apostou em um item de grife e chocou com o valor do acessório, que é quase uma joia. Apesar do pequeno tamanho, a mini bolsa de Rafaella Justus não tem um baixo custo. Para garantir uma dessa no closet é preciso desembolsar uma alta quantia.

Isso mesmo, a pequena bolsa, usada com a alça maior, e de cor salmão pode chegar a custar um pouco mais R$ 30 mil, dependendo se foi comprada no Brasil ou em outro país com outra moeda como o dólar.

Essa não é a primeira vez que a adolescente aparece com uma bolsa desse valor. Durante suas férias nos EUA com a família do pai, Rafaella Justus surgiu com uma de outro modelo e grife e também de quase R$ 30 mil.

Vale lembrar que nas últimas semanas, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus teve uma grande festa de 15 anos e com detalhes de luxo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Ticiane Pinheiro revela ameaça de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro se identificou ao ver uma publicação da atriz Mônica Martelli sobre a filha da escritora não ter permitido que ela postasse fotos dela em sua rede social. Nos comentários, a jornalista contou que também protagoniza alguns perrengues com a primogênita adolescente, Rafaella Justus, de 15 anos.

Após saber que a artista também enfrenta algumas proibições de sua herdeira, a esposa de Cesar Tralli contou o que também passa por algo parecido com a sua filha em casa. Inclusive, Ticiane Pinheiro disse que sofre ameaças da adolescente. Saiba mais aqui.