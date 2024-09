A Fazenda 16: Saiba quais participantes venceram a votação do Paiol

Após votação do público, o elenco de 'A Fazenda 16' ganhou 4 novos participantes que disputavam uma vaga no Paiol; confira

O elenco de 'A Fazenda 16', da Record TV, está oficialmente completo! Após votação do público, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou o resultado dos peões vencedores que disputavam uma vaga no reality show diretamente do Paiol.

Entre os 8 candidatos da dinâmica, os escolhidos foram Gizelly Bicalho, que recebeu 20,14% dos votos, Albert Bressan, 12,99%, Caue Fantin, 12,16%, e Vivi Fernandez, 15,28%. Com isso, eles se juntam ao grupo principal da competição em busca de conquistar o prêmio final de R$ 2 milhões.

O quarteto, inclusive, já enfrentou uma prova contra outros participantes do jogo. Assim que foram anunciados, Gizelly, Albert, Caue e Vivi participaram de uma dinâmica juntamente com Fernando Presto, Sacha Bali, Gui Vieira e Sidney Sampaio para tentarem se livrar da Baia da semana.

Fernando, Sidney, Gizelly e Caue venceram a disputa e conseguiram escapar e ainda ganharam imunidade. Albert, Vivi, Gui e Sacha foram enviados para a Baia e correm o risco de irem para a primeira Roça da edição, que acontece na próxima terça-feira, 24.

Vale lembrar que a atriz Julia Simoura venceu a primeira Prova do Fazendeiro e, além de conquistar o direito de indicar um rival diretamente à berlinda, ela também foi a responsável por estipular as tarefas dos colegas ao longo desta semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Sidney Sampaio recebeu pedido da família antes de A Fazenda

Eterno galã de Alma Gêmea, o ator Sidney Sampaio (44) pode ser visto na 16ª edição do reality A Fazenda - além da reprise da clássica trama global. Considerado divertido e prestativo pela irmã, Cirlene Sampaio, o artista recebeu um pedido de sua família antes do confinamento do reality rural.

Em entrevista à CARAS Brasil, a irmã do peão contou que a família está encarando uma nova realidade com a exposição diária do ator no programa; confira o bate-papo completo!