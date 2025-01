A cantora Paula Fernandes é acusada pela veterana do sertanejo, Roberta Miranda, de humilhar a sua equipe, e também, de a ignorar em uma premiação

Nesta terça-feira, 21, a cantora sertaneja Paula Fernandes, de 40 anos, decidiu desabafar sobre o seu atrito com a veterana do sertanejo Roberta Miranda, de 68, e rebater as acusações feitas pela artista sobre as suas atitudes. Isso porque a desavença entre as duas, que não é algo recente, voltou à tona após Roberta declarar no Roda Viva, da TV Cultura, que viu a mineira de Sete Lagoas destratar pessoas da sua equipe e que ela a ignorou em uma premiação.

"Olhando esse vídeo da entrevista da Roberta, pude confirmar que às vezes, recortes da vida podem, sim, criar falsas percepções. Assim como resumir toda história e luta de alguém a uma palavra. Eu admiro o trabalho da Roberta como cantora desde pequena. Ela foi uma das mulheres pioneiras do sertanejo e também uma inspiração para mim e tantas mulheres que vem lutando por um lugar ao sol", começou Paula em nota enviada à Quem.

"Se as condições de trabalho no sertanejo eram machistas e voltadas exclusivamente para os homens quando comecei a cantar, fico imaginando que ela sofreu ainda mais, e só por isso, levanto e bato palmas de pé para ela. Que sou supertímida muita gente sabe e, sim, em ambientes ainda mais expostos, posso passar ainda mais uma impressão de distanciamento por ser introspectiva. Muitos esperam uma Paula sempre expansiva e falante no primeiro momento. Mas como sempre digo, eu era e sou uma Paula Fernandes em construção, tentando a cada dia ser melhor", acrescentou.

E disse que a equipe de um cantor acaba falando em nome do artista e, como líder da marca Paula Fernandes, muitas vezes a sertaneja levou a culpa por coisas que não fez. "Nos últimos 6 anos venho trabalhando com novos empresários e uma nova equipe, e claramente esses contratempos sumiram, o que reflete que acertamos mais do que erramos. Mulheres são mais fortes juntas e assim penso sempre. Se somarmos forças teremos um mundo mais igual para todos e ocuparemos de uma vez por todas o lugar que nos é de direito", encerrou.

O que aconteceu?

A cantora Roberta Miranda foi a entrevistada da semana no programa Roda Vida, da TV Cultura, exibido nesta segunda-feira, 20. E na ocasião, a veterana do sertanejo relembrou a desavença com a cantora Paula Fernandes no passado.

“Ela tinha humilhado meu diretor do DVD, o Thiago, da TS Music. Ele chorou muito. Eu já tinha assistido ela humilhar outras pessoas, inclusive patrocinadoras dela. Com esse menino foi a gota d’água, porque eu tenho muito amor por ele”, disse Roberta, que frisou que ficou muito desapontada com Paula.

Miranda, que já gravou seu grande hit, A Majestade, o Sabiá, com Paula, também resgatou uma situação que aconteceu no Prêmio Multishow de 2013. De acordo com a cantora, após receber um dos prêmio, a mineira virou as costas para ela, que estava de frente para o palco. Confira o desabafo!

