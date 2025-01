A cantora Roberta Miranda compartilha a sua opinião após o cantor Jão anunciar pausa em sua carreira durante entrevista ao Fantástico, da Globo

Nesta segunda-feira, 20, a cantora Roberta Miranda, de 68 anos, decidiu fazer um desabafo por meio de seu perfil no Instagram após ser criticada ao comentar sobre o anúncio feito pelo cantor Jão, de 30 anos. Isso porque neste domingo, 19, o programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu uma entrevista com o artista em que ele anunciou que dará um tempo na carreira para cuidar de si mesmo.

Após ser criticada ao emitir a sua opinião sobre a decisão do jovem, Miranda pontuou: "Tudo que falo vira um inferno, crítica. Na real, quis chamar atenção para o número de artistas da nova geração que está adoecendo! Só isso. Falo sobre a minha experiência. Não tenho nada a ver com vida dos meus colegas, mas não deixo de me preocupar! Existe em mim um carinho por todos", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberta Miranda (@robertamiranda)

O que aconteceu?

Após o anúncio de Jão no Fantástico, a dona do hit Majestade, o Sabiá declarou: "Todos os novinhos não estão aguentando o tranco!!! Geração bolha de sabão... apertou explode. Uma pena ver tantos com pouca idade querendo ficar longe dos palcos. Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, 'gogó', raça e amor à arte", disse.

E completou: "'Bora' fazer o que fiz, meninada! Trinta shows em um mês, por 12 anos consecutivos, e cinco [shows] em um dia! Até hoje a minha entrega é com excelência e paixão. Digo tudo isto porque percebo que hoje os artistas novinhos estão adoecendo. Ah, se eles soubessem que quando comecei, há 40 anos, não tinha sequer investidores, conforto. Mas, enfim, descansem mesmo. O tempo voa!", encerrou.

Em entrevista ao Fantástico, Jão explicou o motivo de fechar a agenda temporariamente, sem data para retomá-la. "Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, curtir as coisas tipo fazer uma festa com meus amigos, e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", confessou.

