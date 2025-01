Roberta Miranda revela detalhes de desentendimento com Paula Fernandes

Em entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, Roberta Miranda relembra como foi o seu desentendimento com a cantora Paula Fernandes no passado

A cantora Roberta Miranda foi a entrevistada da semana no programa Roda Viva, da TV Cultura. Durante a atração, ela relembrou o desentendimento que teve com a cantora Paula Fernandes no passado. A veterana disse que ficou desapontada com a colega de profissão.

“Ela tinha humilhado meu diretor do DVD, o Thiago, da TS Music. Ele chorou muito. Eu já tinha assistido ela humilhar outras pessoas, inclusive patrocinadoras dela. Com esse menino foi a gota d’água, porque eu tenho muito amor por ele”, disse ela.

Então, ela completou: “Jamais falaria do caráter dela ou de ninguém. Falei de uma determinada situação. Gosto da Paula Fernandes como compositora, gosto da voz dela, não tenho nada contra”.

A bancada da entrevista de Roberta Miranda contou com Lilian Coelho, editora-chefe da Perfil Brasil, Fabia Oliveira, jornalista e colunista do portal Metrópoles, André Piunti, jornalista e apresentador do canal Piunti no Youtube, Janaina Nunes, jornalista da Record, e Paula Carvalho, apresentadora do Flow News.

Roberta Miranda já sofreu um golpe milionário

Ainda no programa Roda Viva, a cantora Roberta Miranda contou que já foi vítima de um golpe milionário de uma advogada e uma ex-empresária. Ela relembrou o valor que perdeu.

"Eu abri o olho e tinham me roubado US$ 6 milhões. Eu não tinha mais nada, pirei. Meu irmão descobriu a falcatrua da advogada com a ex-empresária. Elas levaram tudo o que era meu. Por exemplo, um apartamento que valia R$ 300 mil, elas me cobravam R$ 350 mil", afirmou.

Roberta Miranda opinou sobre pausa de Jão

Após o anúncio da pausa de Jão no Fantástico, a cantora Roberta Miranda declarou: "Todos os novinhos não estão aguentando o tranco!!! Geração bolha de sabão... apertou explode. Uma pena ver tantos com pouca idade querendo ficar longe dos palcos. Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, 'gogó', raça e amor à arte", disse.

E completou: "'Bora' fazer o que fiz, meninada! Trinta shows em um mês, por 12 anos consecutivos, e cinco [shows] em um dia! Até hoje a minha entrega é com excelência e paixão. Digo tudo isto porque percebo que hoje os artistas novinhos estão adoecendo. Ah, se eles soubessem que quando comecei, há 40 anos, não tinha sequer investidores, conforto. Mas, enfim, descansem mesmo. O tempo voa!", encerrou.

Em entrevista ao Fantástico, Jão explicou o motivo de fechar a agenda temporariamente, sem data para retomá-la. "Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, curtir as coisas tipo fazer uma festa com meus amigos, e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", confessou.

