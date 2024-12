Paula Fernandes marca cintura em vestido e ganha elogios: 'Belíssima'

A cantora sertaneja Paula Fernandes impressiona os fãs em peça all black escolhida para um casamento nesta quarta-feira, 18

A cantora sertaneja Paula Fernandes, de 40 anos, encantou os seus mais de seis milhões de seguidores em seu perfil no Instagram com um registro que engatou uma série de elogios dos fãs. Isso porque nesta quarta-feira, 18, a artista publicou fotos de um look 'all black' que usou para ir ao casamento de um amigo.

A escolha para a ocasião foi um vestido preto com espartilho que marcou a cintura. Na legenda da publicação, Paula escreveu: "Casando um amigo", declarou.

Na seção de comentários, os fãs ficaram impressionados com a beleza da cantora e da peça. "Uma sereia", disse um. "Linda demais", adicionou outro. "Perfeita", elogiou um terceiro. "Entenda que você fica perfeita em vestidos assim.", acrescentou mais um.

Confira, abaixo, as publicações feita por Paula Fernandes em seu perfil no Instagram:

Paula Fernandes se defende sobre fama de antipática

Paula Fernandes comentou a suposta fama de ser antipática durante sua participação no Programa do Ratinho, no SBT. Na ocasião, a artista explicou o motivo de as pessoas terem essa impressão sobre ela e se desculpou com quem sentiu isso dela.

“Eu acho que essa impressão de antipatia ou de ser chata… Quatrocentas pessoas na minha porta do camarim, da minha casa, na porta do hotel, e eu não conseguia atender a demanda. Eu aproveito toda a chance que tenho de estar diante de uma câmera para pedir perdão e desculpas para quem não foi atendido”, declarou.

Na conversa, a sertaneja ainda comentou sobre o ensaio sensual que realizou recentemente. “Sabia que não iria agradar a todos, mesmo porque eu não fiz um ensaio para agradar alguém; fiz para me agradar, foi uma realização pessoal e sabia que meus fãs iriam curtir”, opinou.

