Paula Fernandes abre o jogo sobre fama de antipática: 'Não conseguia'

A cantora Paula Fernandes comentou a suposta fama de ser antipática. Durante sua participação no Programa do Ratinho, no SBT, a artista explicou o motivo de as pessoas terem essa impressão sobre ela e se desculpou com quem sentiu isso dela.

“Eu acho que essa impressão de antipatia ou de ser chata… Quatrocentas pessoas na minha porta do camarim, da minha casa, na porta do hotel, e eu não conseguia atender a demanda. Eu aproveito toda a chance que tenho de estar diante de uma câmera para pedir perdão e desculpas para quem não foi atendido”, falou ela.

Ainda durante o papo, a sertaneja falou sobre o ensaio sensual que realizou recentemente. “Sabia que não iria agradar a todos, mesmo porque eu não fiz um ensaio para agradar alguém; fiz para me agradar, foi uma realização pessoal e sabia que meus fãs iriam curtir”, opinou a cantora.

Paula Fernandes faz rara aparição com a mãe e semelhança impressiona: 'Irmãs'

Recentemente, a cantora Paula Fernandes surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto rara ao lado de sua mãe, Dulce Souza. Por meio das redes sociais, a artista realizou uma homenagem para celebrar o aniversário da matriarca, que completou mais um ano de vida na quarta-feira, 16.

Na legenda da publicação, Paula parabenizou dona Dulce pela data especial e destacou o companheirismo entre as duas. "Felicidades a mamãe mais especial do mundo. Que sempre me motivou a buscar pelos meus sonhos", iniciou ela.

"Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça. Este que está cada dia mais raro nos dias de hoje. Parabéns, Dulce. Receba todo meu amor nesta singela homenagem. Te amo", completou Paula Fernandes.

