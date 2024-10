Paula Fernandes faz rara aparição com a mãe e semelhança impressiona: 'Irmãs'

Se parecem? A cantora Paula Fernandes surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto rara ao lado da mãe, Dulce Souza, em data especial

A cantora Paula Fernandes surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto rara ao lado da mãe, Dulce Souza. Por meio das redes sociais, a artista realizou uma homenagem em celebração ao aniversário da matriarca, que completou mais um ano de vida na quarta-feira, 16.

Na legenda da postagem, Paula parabenizou dona Dulce pela data especial e destacou o companheirismo entre as duas. "Felicidades a mamãe mais especial do mundo. Que sempre me motivou a buscar pelos meus sonhos", iniciou ela.

"Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça. Este que está cada dia mais raro nos dias de hoje. Parabéns @dulcecsouza. Receba todo meu amor nesta singela homenagem. Te amo", completou Paula Fernandes.

A postagem rapidamente ganhou diversos comentários carinhosos dos internautas, que também desejaram feliz aniversário à mãe da famosa e destacaram a grande semelhança entre as duas. "Parabéns pra sua Rainha, muita saúde e realizações de seus sonhos", declarou uma seguidora.

"Parecem irmãs, lindas", disse outra. "Muito parecidas, duas lindas", falou uma terceira. "Lindas! Tão novas, parecem irmãs mesmo! Parabéns e felicidades", escreveu mais uma.

Confira a foto de Paula Fernandes com a mãe:

Paula Fernandes reflete sobre consequências da fama

Recentemente, a cantora Paula Fernandes abriu o coração e falou um pouco sobre a saúde mental em meio a fama. Em entrevista à 'Quem', a artista mencionou o desafio de manter o psicológico em dia ao conciliar a vida profissional e pessoal, além da pressão decorrente do sucesso.

Apesar de possuir uma longa carreira na música, Paula Fernandes contou que ainda é questionada a respeito das consequências de sua escolha. Além disso, a famosa ainda ressaltou que as dificuldades para mulheres do meio artístico sempre acabam sendo maiores; confira detalhes!