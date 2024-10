Completando 51 anos, o pai de Viih Tube usou as redes sociais para refletir sobre a data comemorativa e desabafar sobre rompimento com a filha

Nesta quinta-feira, 31, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, celebra 51 anos de idade. Para marcar a data, ele compartilhou um sincero desabafo nas redes sociais, abordando sobre sua saúde mental, além de expressar tristeza pelo afastamento da filha.

"Hoje, no meu aniversário, completo 51 anos, olho para trás e vejo o quanto o caminho até aqui foi cheio de obstáculos, mas também de muita superação. Passei por momentos difíceis, enfrentando o burnout e a depressão, que por muito tempo fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe. Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas principalmente minha psicóloga, @robertalopesdonascimento, que me deu muita força, fui redescobrindo a vida", iniciou Fabiano, ao publicar um registro com a filha e a neta, Lua, fruto do casamento de Viih com Eliezer.

"Este aniversário representa muito mais que mais um ano. Representa uma vitória pessoal, uma batalha vencida e, principalmente, o renascimento de alguém que acreditou na possibilidade de uma vida mais leve e com propósito. E, acima de tudo, estar aqui, inteiro e presente, é o que me faz ver o quanto tudo isso valeu a pena", continuou o empresário.

No final do relato, o pai da influenciadora confesosu o desejo de se aproximar de Viih Tube novamente. "As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e, hoje, eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que, em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente, filha!", declarou.

Viih Tube compartilha expectativas para nascimento do segundo filho

Na última segunda-feira, 28, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores suas expectativas para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Embora a influenciadora só complete 40 semanas de gravidez em 21 de novembro, ela acredita que o parto possa ocorrer antes, na primeira semana do mês.

"Agora mudei a sensação, não acho mais que ele vem dia 4 ou 5, agora estou com a data do dia 8 na cabeça e esse número não sai, que coisa estranha, vamos ver se é maluquice ou não", disse ela, que também é mãe da pequena Lua Di Felice, de um ano e meio.

