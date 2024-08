Viih Tube repensa quantidade de filhos que quer ter e cita planos de adoção

Grávida do segundo filho, Viih Tube confessou que está repensando sobre ter mais filhos após o nascimento de Ravi; entenda

Grávida do segundo filho, Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para compartilhar que está repensando sobre a quantidade de filhos que quer ter. Mãe de Lua, de um ano e Ravi, que está na barriga, a influenciadora entrou no assunto ao ser questionada por uma seguidora.

"A gente sempre falou em ter três filhos, mas agora que estou com o Ravi na barriga, sentindo ele mexer e tendo dois filhos, eu já não sei. Fico pensando quando ele nascer como vai ser a dinâmica da casa e a rotina. Vai ser muito maluco. A Lua já é da pá virada, não para quieta, imagina dois", iniciou Viih Tube.

"Se for tranquilo, quem sabe a gente não tenha três. Se for muito corrido, talvez eu fique com dois (risos). O Eli quer ter três, quatro. Quem diria, né? O Eli quer ter três, quatro e eu estou pensando em parar no dois. Vamos ver", completou.

Casada com o ex-BBB Eliezer, Viih ainda confessiu que não se vê grávida pela terceira vez. "Não sei se tenho vontade de gestar de novo. Talvez a gente adotaria, porque não tenho vontade de engravidar novamente. Mas sou muito nova ainda, talvez lá com uns 30 [anos], eu mude de ideia e fale: 'Agora quero engravidar de novo", finalizou a influenciadora.

Viih Tube comenta sobre dificuldade para dormir na gestação

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está à espera do seu segundo filho, que se chamará Ravi e é fruto do seu relacionamento com Eliezer. Eles já são pais de Lua, de um aninho.

Nesta quinta-feira, 8, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que acordou 5h29 e não conseguiu mais dormir. Viih também relatou que não teve insônia na primeira gestação.

"Não tive insônia na gravidez da Lua, mas na do Ravi eu simplesmente acordo, não consigo voltar a dormir e nem sei o porquê", disse ela.