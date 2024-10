Na reta final da gestação, Viih Tube compartilha expectativas para o nascimento do segundo filho

Perto de entrar no último mês de gestação, Viih Tube compartilhou com os seguidores a data em que acredita que o bebê irá nascer: "Mudei a sensação"

Nesta segunda-feira, 28, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores suas expectativas para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Embora a influenciadora só complete 40 semanas de gravidez em 21 de novembro, ela acredita que o parto possa ocorrer antes, na primeira semana do mês.

"Agora mudei a sensação, não acho mais que ele vem dia 4 ou 5, agora estou com a data do dia 8 na cabeça e esse número não sai, que coisa estranha, vamos ver se é maluquice ou não", disse ela, que também é mãe da pequena Lua Di Felice, de um ano e meio.

Vale lembrar que a famosa está perto de completar 37 semanas de gestação. Recentemente, Viih Tube revelou que, a partir dos próximos dias, o pequeno Ravi pode chegar a qualquer momento. "A partir de semana que vem, qualquer hora é hora, já não é mais prematuro, mais ou menos 37 semanas, e está tudo encaminhando muito bem. Estou tendo bastante contração de treinamento, que é um preparo para o parto, eu estou com o colo mais mole do que semana passada, e ele já desceu mais também", afirmou ela.

Filha de Viih Tube e Eliezer dá show de fofura em seu primeiro Halloween

A filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de um ano e meio, estreou em sua primeira festa de Halloween no condomínio onde mora com os pais na Granja Viana, em São Paulo. Mamãe coruja, a influenciadora digital não deixou de postar os registros do momento especial da primogênita.

Grávida de seu segundo filho, que se chamará Ravi, a empresária falou sobre a menina ter aproveitado o evento com cerca de 30 crianças do local onde moram. Viih Tube e Eliezer também entraram na brincadeira e aproveitaram a festa se fantasiando como Lua, que explodiu o fofurômetro com sua fantasia preta e laranja.

"Ontem foi o primeiro Halloween da princesa no nosso condomínio. Tinha em torno de 30 crianças, nossos vizinhos são tão receptivos, tão legais, todas as crianças crescendo juntas. Eu e o Eli somos tão gratos pela infância que estamos dando para os nossos filhos, é realmente um sonho! Às vezes nem acredito, eu volto a ser criança junto com eles", escreveu a ex-BBB.

