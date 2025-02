Após dizer que tem "vontade de deixar de viver", Padre Fábio de Melo resgata entrevista em que afirma que a fé ajuda a superar a doença

Nesta semana, Padre Fábio de Melo, de 35 anos, decidiu resgatar uma entrevista concedida ao programa Saia Justa, do GNT, em que fala sobre fé e depressão. Isso porque o religioso revelou, dias atrás, que está enfrentando uma nova luta contra a doença. No episódio em que foi convidado, ele enfatizou que muitas pessoas se iludem achando que a condição impede que alguém passe pela depressão.

"A pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos e desequilíbrios humanos que nós construímos. Ela pode me ajudar a superar, mas não me priva daquilo", declarou no vídeo publicado por meio de seu perfil no Instagram.

E completou: "Há muitas pessoas que alimentam a ilusão de que a fé em Deus nos livra de ter o desequilíbrio químico que causa a depressão", disse ele, que escreveu que a "depressão não é falta de Deus" na legenda da publicação.

Confira, abaixo, o techo da entrevista:

Luta contra nova depressão

No dia 19 de janeiro, Padre Fábio de Melo emocionou os fiéis ao revelar uma nova luta contra a depressão no palco da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, último dia das celebrações pelos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria.

O religioso, que já enfrentou a doença no passado, deu seu testemunho:

"Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", disse na ocasião.

E completou: "Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida”. Confira!

