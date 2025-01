Padre Fábio de Melo se abre sobre nova luta contra a depressão e faz desabafo sincero sobre a saúde com os fiéis durante evento em Pernambuco

Padre Fábio de Melo decidiu abrir o seu coração e desabafar sobre a luta contra a depressão com os fiéis durante um evento na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Na ocasião, que marcou o aniversário de 35 anos da Comunidade Obra de Maria, o religioso descreveu a intensidade em que enfrenta a doença.

“Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver”, compartilhou, visiavelmente emocionado.

“Mas eu não estou sozinho nessa vida. Eu sei que o Senhor está em mim e eu sei que não vou desistir. […] Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida”, continuou.

Em seu perfil no Instagram, Fábio detalhou o esforço necessário para participar do evento, o que enfatizou o peso da depressão em suas atividades diárias. “Quinze minutos antes de sair para o evento, eu estava na cama, incapaz de dar algo de mim a alguém. Quem me levou foi a obrigação. Ao chegar, o evento estava com atraso e eu teria de esperar por duas horas. Percebendo que eu não estava bem, os meninos começaram uma cantoria no camarim”, escreveu na legenda da publicação.

“Depois, já no palco, senti dor no peito, sensação de asfixia, medo, angústia, tristeza, vontade incontrolável de sair e ir embora. Mas o povo estava lá, dando-me amor, carinho, oração… Eu não tinha nada a oferecer. Mas Deus me sustentou do início ao fim”, revelou.

Confira:

Luta contra a depressão

Padre Fábio já havia tratado publicamente sobre a sua luta contra a depressão e a síndrome do pânico em 2020. Na ocasião, ele discutiu como esses problemas o levaram a questionar muitos aspectos de sua vida e fé. Naquela época, o religioso ainda descreveu a depressão como um estado em que se sentia desconfortável consigo mesmo para destacar a gravidade da doença.

