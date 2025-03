A jovem de 16 anos Duda Guerra afirma que pretende realizar um curso para ajudá-la na carreira de influencer, algo que "quer seguir para o resto da vida"

Aos 16 anos, a jovem Duda Guerra, nora dos apresentadores Angelica e Luciano Huck, já atrai o interesse quase meio milhão de seguidores em suas redes sociais. Seus conteúdos incluem rotina de estudos, cuidados com a beleza e moda. Mas muitos admiradores começaram a segui-lá após a estudante circular pelo festival Rock in Rio ao lado do namorado, Benício Huck, de 17 anos.

"Sempre tive muita vontade de estar na internet e de uns cinco meses para cá, se tornou um trabalho. Neste ano já consigo a minha independência financeira", disse em entrevista à Quem.

No terceiro ano do Ensino Médio, Duda já sabe qual a profissão que irá cursar: " Eu pretendo fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, que é uma carreira que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que é a que eu quero seguir pelo resto da vida", contou.

Duda ainda conta que se inspira em Virginia Fonseca para criar os seus conteúdos: "Tento mostrar a realidade o máximo possível. Então, acaba sendo algo muito fácil para mim.", explicou ela, que não pensa em fazer carreira na TV. "Não é uma coisa que eu já tenha pensado, mas toda oportunidade é bem-vinda."

Nora de Huck e Angelica faz intervenção no rosto e biomédica explica procedimento

Recentemente, Duda Guerra se submeteu a um novo procedimento estético em seu rosto e gravou um vídeo para explicar a intervenção chamada Exoglow, que usa esperma de salmão (PDRN) com microagulhamento.

O objetivo da interveção foi fechar os poros do rosto por conta das cicatrizes das espinhas típicas da adolescência. "O segredo do Glow da minha pele", escreveu na legenda da publicação.

Em entrevista ao Portal LeoDias, a biomédica Dra. Gabriela Dawson, responsável pela intervenção, deu detalhes sobre o procedimento: “É um protocolo de exossomas, que é a base de células-tronco, com o laser etérea, que é para fechar os poros. Quem tem aqueles poros abertos, fecha. Dá qualidade, dá viço na pele, deixa a pele super linda. Então, ela fez isso e uma máscara de rosas para hidratar também”, disse. Confira!

