Nora de Huck e Angelica faz intervenção no rosto e biomédica explica procedimento

Após realizar procedimentos no nariz, queixo e boca, a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, de 16 anos, passa por intervenção chamada Exoglow na pele

A influencer e nora dos apresentadores Luciano Huck e Angelica, Duda Guerra, de 16 anos, se submeteu a um novo procedimento estético em seu rosto nesta quinta-feira, 6 . Na ocasião, a namorada de Benício Huck gravou um vídeo para explicar a intervenção estética chamada Exoglow , que usa esperma de salmão (PDRN) com microagulhamento.

O objetivo da interveção foi fechar os poros do rosto por conta das cicatrizes das espinhas típicas da adolescência. "O segredo do Glow da minha pele", escreveu na legenda da publicação.

Em entrevista ao Portal LeoDias, a biomédica Dra.Gabriela Dawson, responsável pela intervenção, deu detalhes sobre o procedimento: “É um protocolo de exossomas, que é a base de células-tronco, com o laser etérea, que é para fechar os poros. Quem tem aqueles poros abertos, fecha. Dá qualidade, dá viço na pele, deixa a pele super linda. Então, ela fez isso e uma máscara de rosas para hidratar também”, disse.

A especialista afirma que esse tipo de procedimento pode ser aplicado mesmo em quem possui muita acne no rosto ainda. O que pode ser uma alternativa para pessoas mais jovens, assim como Duda.

“A maioria dos protocolos a gente não pode fazer em acne ativa porque a gente pode fazer a proliferação das bactérias da acne. No caso deste protocolo, pode ser feito em acne ativa para não colonizar essas bactérias ruins. Uma pessoa que não trata a pele na adolescência, vai virar uma pele cicatrizada quando for adulto. Com aquela pele cheia de buraquinhos, que é muito difícil de tratar, porque são cicatrizes. Então, a gente consegue prevenir de deixar a pele assim com este tratamento”, complementou.

Vale lembrar que Duda Guerra passou por uma primeira bateria de procedimentos no rosto em outubro de 2024. Na ocasião, a influencer mudou o nariz, os lábios, fez uma leve harmonização facial e uma correção no queixo.

Luciano Huck colocou uma regra para a nora, diz colunista

O apresentador Luciano Huck teria colocado uma regra para a nora, Duda Guerra. De acordo com o colunista Leo Dias, o comunicador fez um pedido para a nora influencer não mostrar a intimidade da família nas redes sociais.

Huck teria pedido para a jovem não filmar ou fazer fotos para postar nas redes sociais enquanto estivesse viajando com a família do namorado. “Nada de celular durante as férias com a família Huck. Ela está proibida de fazer qualquer vídeo, inclusive com o próprio namorado, durante as férias da família Huck”, disse Leo Dias. Confira!

