Nicolas Prattes fala sobre o luto após perda do bebê com Sabrina Sato

Marido de Sabrina Sato, o ator Nicolas Prattes abriu o coração ao comentar sobre o processo de luto e em como enfrentou a dor

O ator Nicolas Prattes e a esposa, Sabrina Sato, viveram um momento bastante delicado no fim de 2024. A apresentadora, que estava grávida do primeiro filho do casal, acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação.

Em entrevista à 'Quem', Nicolas abriu o coração ao falar sobre o processo de luto e em como enfrentou a dor. Intérprete de Rudá em 'Mania de Você', o artista, que se despediu recentemente da novela, ainda estava gravando os capítulos da trama quando tudo aconteceu.

"(É algo que encarei) vivendo! Essa é uma experiência muito pessoal. Cada pessoa vive da sua maneira. Não tem muito o que se falar e explicar. Na verdade, é mais um sentimento que se sente e que se vive com ele. Cada um sabe da sua vida e daquilo que passa. Todas essas experiências servem para formar a gente no caráter e moldar como ser humano", declarou ele.

Recentemente, Sabrina Sato também falou sobre a perda do bebê que esperava com Nicolas Prattes. Durante o programa 'Carnaval da Sabrina', que acompanha a jornada de preparação da apresentadora para o Carnaval, ela revelou que precisou mexer em sua fantasia, que estava preparada para uma mulher grávida.

"Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro. Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, tive que fazer essas mudanças também. Meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", relatou.

"Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu já me transformei, sou outra mulher. Acho que o Carnaval, para mim, é quase uma filosofia de vida. Cura a alma. O Carnaval cura", completou Sabrina.

