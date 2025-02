Sabrina Sato comove ao falar sobre a perda do bebê: 'Sou outra mulher'

A apresentadora Sabrina Sato fala sobre a perda do bebê e compartilha como tem sido o processo para seu retorno às avenidas do Carnaval

Sabrina Sato falou pela primeira vez sobre a perda do bebê que esperava com Nicolas Prattes e a sua volta para o Carnaval. Nesta quinta-feira, 20, a apresentadora abriu o coração no reality show “Carnaval da Sabrina”, que acompanha sua jornada de preparação para o Carnaval. Em um trecho do episódio compartilhado por Hugo Gloss, ela revelou detalhes sobre a perda do bebê, que aconteceu após um aborto espontâneo ocorrido no dia 6 de novembro do ano passado, conforme informado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

A apresentadora falou sobre a incerteza de sua participação no Carnaval, com a decisão sendo tomada apenas no final de 2024. "Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado, no final do ano passado, eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro.", comentou a atriz. Por esses motivos, a musa, rainha de bateria da Vila Isabel no Rio de Janeiro e da Gaviões da Fiel em São Paulo, não conseguiu comparecer a todos os compromissos, como os ensaios.

Alguns ajustes tiveram que ser feitos em relação as suas fantasias, porque estavam planejadas para uma gestação. “Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo uma mulher grávida, tive que fazer essas mudanças também. Meu Carnaval está um pouco atrasado, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo", relatou.

"Eu não sou a mesma do Carnaval passado. Eu já me transformei, sou outra mulher. Acho que o Carnaval, para mim, é quase uma filosofia de vida. Cura a alma. O Carnaval cura", comentou a atriz, que destaca sobre a sua transformação pessoal.

Confira o trecho completo:

Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre a perda do bebê com Nicolas Prattes pic.twitter.com/jpHlpKXZPS — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 20, 2025

