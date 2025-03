Astro de 'El Turco', Can Yaman é recepcionado por fãs brasileiros ao desembarcar no Rio de Janeiro

Ele chegou! Protagonista da nova série 'El Turco', o ator Can Yaman desembarcou no Brasil neste domingo, 23, e foi recebido calorosamente pelos fãs

Neste domingo, 23, o ator Can Yaman, protagonista de El Turco, agitou o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, ao desembarcar no Brasil . Aos 35 anos, ele foi recebido por uma multidão de fãs que aguardavam ansiosamente para vê-lo de perto e registrar o momento com fotos.

Esta é a terceira vez que Can visita o país, agora para participar de eventos de divulgação de sua nova série, que será lançada no Globoplay. Simpático, o ator distribuiu autógrafos e posou para selfies, além de assinar cartazes levados por admiradores.

Sua primeira vinda ao Brasil foi em 2019, acompanhado do pai, quando desembarcou no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Já no ano passado, ele retornou para promover Sr. Errado, outra produção disponível na plataforma de streaming.

Terceira vez no Brasil

O ator turco Can Yaman está pela terceira vez no Brasil. Galã e conhecido pelos seus papeis nas novelas turcas Sr. Errado, A Sonhadora, e outros sucessos, agora, o famoso promete surpreender suas fãs com a série El Turco, disponilizada no Globoplay a partir desta sexta-feira, 21.

No país para promover a novidade e encontrar suas fãs, o ídolo falou qual foi sua preparação para viver o protagonista da série, que conta a história de um soldado otomano e que promote ação, aventura e romance.

“Adquiri muitas novas habilidades como ator, como andar a cavalo, fazer artes marciais, arco e flecha, uso de espadas, entre outras. Em resumo, podemos dizer que “El Turco” me deu muito. Estou ansioso para compartilhar isso com o Brasil e o mundo, e torcendo muito para que todos gostem”, disse Yaman.

No domingo, 23, o ator chega ao Brasil para ações de lançamento da série e para encontros com milhares de fãs. O galã então compartilhou como é vir pela terceira vez ao país. “Esta é a minha terceira vez visitando esse país fabuloso. A primeira vez foi com meu pai para férias e a segunda foi para um encontro com fãs brasileiros. Desta vez, estou muito feliz em compartilhar minha empolgação com o meu novo projeto, 'El Turco'. O tempo que passei aqui sempre foi memorável para mim. Tenho certeza de que vou aproveitar cada momento nesta visita também”, declarou.

