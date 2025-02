Sabrina Sato mostra momentos fofos com Nicolas Prattes e Zoe

Em suas redes sociais, Sabrina Sato fez questão de mostrar alguns momentos fofos ao lado do marido Nicolas Prattes e da filha Zoe

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora publicou diversas fotos durante os ensaios de Carnaval, mas mostrou que também encontra tempo para curtir a família ao surgir com o marido Nicolas Prattes e a filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

"Essas fotos são dos últimos quatro dias. Ando muito corrida, quase sem tempo de postar e vir falar com vocês. Mas mesmo nessa correria, fico refletindo e agradecida de como hoje em dia, mais madura, eu consigo equilibrar melhor a minha vida. Mesmo trabalhando muito, cuidando da minha filha, casada com meu amor, com minhas escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel, eu consigo ter o meu tempo. E isso é bom demais!!! Só não sei como consigo", escreveu ela na legenda.

Look poderoso

A apresentadora Sabrina Sato atualizou o seu perfil no Instagram na quinta-feira, 13, com novos cliques para exibir o look do dia para os seus seguidores na rede. Mesmo com o calorão, a famosa optou por um vestido de mangas longas e recortes estratégicos no tecido da peça.

Nos registros publicados pela artista, ela posou com a peça e, inclusive, brincou sobre a temperatura para usar a roupa: "Contrariando todas as previsões do tempo, hoje eu saí assim! Quando eu quero muito usar uma roupa, não tem calor ou frio que impeça", escreveu na legenda da publicação.

Inclusive, Sabrina Sato mostrou mais uma vez por que é referência em moda para os seus admiradores. Isso porque muitos deles não pouparam elogios ao visual da famosa. Na seção de comentários, várias mensagens exaltam a apresentadora: "Ícone"; "Ela tem sempre os melhores looks" e "Maravilhosa", foram alguns dos comentários deixados na publicação.

