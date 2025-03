Boninho responde Celso Portiolli após ser desafiado em programa ao vivo

"Vou tirar de letra", afirmou o diretor Boninho ao responder o desafio feito pelo apresentador Celso Portiolli durante o 'Domingo Legal'

O diretor Boninho usou as redes neste domingo, 23, para responder um convite de Celso Portiolli. É que Ana Furtado participou do game show 'Passa ou Repassa' e durante uma conversa com o apresentador, ela falou sobre as habilidades culinárias do marido.

Foi então que Portiolli comentou sobre a possibilidade do ex-funcionário da Globo participar do quadro 'Minha Mulher Que Manda' ao lado da esposa. Boninho, que estava assistindo ao programa para prestigiar a amada, logo respondeu.

"Participo, bora! Mas aí eu vou tirar de letra, fácil, opa", respondeu o diretor aos risos. "Bora Celso Portiolli, vamos cozinhar!!! Até porque a @aanafurtado manda mesmo!", brincou ele na legenda da publicação.

Os internautas ficaram animados com a possível participação. "Vai ser sucesso de audiência", disse uma seguidora. "Queremos ver você cozinhar. Hummm estou sentindo cheiro de comida", brincou outra. "Já estou no sofá esperando por esse domingo", afirmou uma fã.

Confira:

Ana Furtado mostra detalhes da comemoração de 25 anos de casada com Boninho

Neste último sábado, 23, Ana Furtado usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da comemoração de seu aniversário de casamento. Ela e Boninho completaram 25 anos de casados e celebraram a bodas de prata em grande estiloso.

Nas imagens postadas pela apresentadora, o casal aparece se beijando e cortando o bolo de aniversário após o jantar em um restaurante. Para o evento, a famosa surgiu usando um vestido branco, enquanto o amado estava com um look todo preto.

"25 anos de amor, histórias, risadas e muitos momentos lindos compartilhados. Crescemos, mudamos, sonhamos. Tudo juntos! E seguimos, de mãos dadas, como sempre foi. Que venham mais páginas dessa história linda", declarou a esposa de Boninho na legenda da publicação. Veja a publicação!

