Especialista avalia declaração de Paolla Oliveira: 'Não se curvou para a sociedade'

Paolla Oliveira desabafou sobre cobranças; em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira avalia a declaração da atriz

Capa da CARAS na edição de carnaval, Paolla Oliveira (42) revelou que não é só cobrada por seu corpo, mas contou que sente uma cobrança sobre maternidade, este ainda é um assunto presente nas observações de pessoas que cuidam da sua vida pessoal.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira, fala sobre pressão estética e avalia a atitude da artista. À época, Paolla Oliveira confessou:"Me cobram a maternidade tanto quanto me cobram uma perna sem celulite. Em mim, essa conversa também não se encerra".

Segundo a psicóloga Leticia de Oliveira, este posicionamento demonstra a autenticidade da atriz e é importante para inspirar outras mulheres, sobretudo, em uma sociedade que exige tanto que essa imposição da maternidade.

"Ela também é cobrada com relação à maternidade. Tem um relacionamento hoje com o sambista e cantor Diogo Nogueira e mesmo tendo todas as possibilidades de ser mãe, ela também não se curvou para a sociedade, para as exigências, para as expectativas e mais uma vez disse não para essas imposições sociais", avalia.

A especialista reforça a importância da declaração de Paolla Oliveira para inspirar outras mulheres: "Então, é uma pessoa autêntica que ajuda a mulher brasileira a se libertar dessas obrigatoriedades", analisa Leticia de Oliveira.

PRESSÃO ESTÉTICA

Mesmo sendo considerada um ícone de beleza, Paolla Oliveira recebe alguns comentários negativos sobre seu corpo, mas ela menciona não estar focada neste tipo de crítica, ao que a especialista complementa.

"Então, mesmo sendo bonita, mesmo tendo condições para [ter] a magreza que a mídia e a sociedade nos cobram, ela se mantém com o corpo real, com o corpo de verdade, mostrando autenticidade e lidando com consequências dessa autenticidade. É uma pessoa que não abre mão de quem ela é", finaliza a psicóloga Leticia de Oliveira ao falar da atiz Paolla Oliveira.

