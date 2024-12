Sabrina Sato faz declaração sobre o aborto espontâneo: ‘Dor profunda’

Pouco tempo depois de perder o bebê que esperava com Nicolas Prattes, Sabrina Sato surpreende ao definir a experiência do aborto espontâneo

A apresentadora Sabrina Sato fez um raro depoimento sobre ter vivido um aborto espontâneo quando engravidou em seu namoro com o ator Nicolas Prattes. A estrela desabafou sobre a dor de perder uma gestação.

“Falar sobre perda não é fácil, mas compartilhar experiências pode trazer força - tanto para mim quanto para outras mulheres que viveram algo semelhante. Perder uma gestação é uma dor profunda, mas também é um momento que ensina muito sobre resiliência e amor”, disse ela em entrevista na revista Ela, do Jornal O Globo.

E completou sobre como lida com a dor da perda. “Estamos olhando para frente, com a certeza de que tudo tem seu motivo e sua hora. Sou muito grata pelo amor e apoio que recebo da minha família, amigos e fãs”, comentou.

Além disso, Sato elogiou o seu namoro com Nicolas Prattes e a parceria que existe entre eles. "Ele me completa. O jeito dele de ver a vida torna tudo especial. Aprendemos muito um com o outro, e nossas diferenças acabam sendo complementares. Temos muito em comum e não medimos esforços para estarmos sempre juntos, presentes na vida um do outro. Se não estamos juntos fisicamente, estamos no WhatsApp, FaceTime… os amigos e nossas famílias brincam que não conseguem mais falar conosco, porque quando não estamos juntos, estamos no telefone", afirmou.

Ensaio para o carnaval

A apresentadora Sabrina Sato já está em clima de carnaval em plena época de Natal. No dia 20 de dezembro, a estrela se jogou no samba ao participar do ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo.

A morena apareceu no evento com uma fantasia inspirada na Mamãe Noel, mas com um toque de ousadia. Ela surgiu com o modelito todo vermelho e branco com direito a adereço de cabeça para imitar um gorro e muitas plumas. Além disso, ela deixou parte das pernas à mostra ao usar shorts curtinho e bota de cano alto.

Vale lembrar que a estrela é rainha de bateria da agremiação e está confirmada no carnaval de 2025.

