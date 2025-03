Atualizando as redes sociais, Fabiana Justus não escondeu a emoção ao curtir um passeio em família após luta contra a leucemia

Neste domingo, 23, Fabiana Justus compartilhou um momento especial com seus seguidores. A empresária, filha de Roberto Justus, celebrou a oportunidade de voltar a fazer um passeio ao lado dos filhos , Luigi, e as gêmeas Chiara e Sienna. Emocionada, ela revelou que sonhava com essa experiência desde o diagnóstico de leucemia.

"Como eu sonhei em voltar a fazer programas em família", comemorou Fabi na legenda da publicação, em que posou na cabine de uma roda gigante.

E nos comentários, choveram elogios à família. "Você sonhou e Deus realizou!", ressaltou uma seguidora. "Esse seu cabelo está maravilhoso!!! Parece que você nasceu pra usar curtinho", declarou outra. "Lindos, Deus esteja sempre com vocês", desejou mais uma.

Desabafo

Na última sexta-feira, 21, a empresária Fabiana Justus, de 38 anos, decidiu publicar uma selfie, por meio de seu perfil nas redes sociais, após viver uma semana difícil internada por causa de um quadro de infecção urinária. Recuperada, a influencer também compartilhou uma foto em que aparecia hospitalizada.

"Quem me vê / quem me viu! Semaninha punk para lembrar que a vida é feita de altos e baixos... Terminando a semana graças a Deus muito melhor do que eu comecei! (A foto do dia que eu fui pro PS está impublicável, então coloquei essa do meio da semana que eu já tava mais felizinha tomando o antibiótico)", declarou.

Na última terça-feira, 18, a filha do empresário Roberto Justus contou aos fãs que precisou ir ao hospital após um quadro de infecção urinária. Como ainda está em um perídio delicado pós-transplante de medula, ela precisou ficar em observação.

''Oi, gente! Meu dia começou no hospital... acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária!'", disse na ocasião.

