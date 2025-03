Raphael Montes sobre memes de Beleza Fatal: 'Casseta & Planeta hoje é o Twitter'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Montes, autor de Beleza Fatal, relembra comunidade no Orkut e revela como lida com os memes nas redes sociais

Beleza Fatalchegou ao fim na sexta-feira, 21, e o último capítulo já está disponível na Max. "Lolovers", "Capirota", "My Loves", "Amades", estes são apenas alguns dos termos que tomaram conta do Brasil nas últimas semanas, por conta da repercussão da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Montes(34), autor da trama, fala sobre a popularidade do clássico e memes nas redes sociais.

O escritor menciona que Beleza Fatal se tornou muito popular e atingiu também os telespectadores jovens, que acabaram repercutindo diversos momentos da novela em forma de meme nas redes sociais. Raphael Montes reforça que é bastante dedicado ao seu trabalho, mas que adora acompanhar os memes.

"A gente leva muito a sério o nosso trabalho, no sentido que a gente se dedica muito a ele [...]. Eu tenho o maior prazer de sentar e escrever por horas, mas, ao mesmo tempo, eu não me levo tão a sério. Acho que um grande defeito do ser humano, especialmente do artista, é se levar muito a sério. Quando eu vejo pessoas brincando, tomando para si, imitando os personagens [...], eu morro de rir. Eu acho ótimo", declara.

Raphael Montes relembra a época do programa humorístico Casseta & Planeta Urgente, que era composto por esquetes e paródias que satirizavam a cultura pop, a política, celebridades, novelas e a sociedade brasileira.

O escritor compara os memes no X, antigo Twitter e outras redes sociais com o programa humorístico."O Casseta & Planeta hoje é o Twitter, é o Tik Tok", confessa Raphael Montes, autor de Beleza Fatal.

COMO TUDO COMEÇOU?

Raphael Montes, declaradamente apaixonado por literatura, relembra quando começou ainda na antiga rede social Orkut escrevendo fanfics (ficções inventadas) sobre personagens dos livros de Agatha Christie em uma comunidade.

"Era uma comunidade chamada Agatha Christie Desafios', eu fazia parte e a função era que as pessoas se reunissem para contar histórias estilo Agatha Christie. Era legal porque o post do Orkut tinha 2048 caracteres e você podia fazer no máximo dois posts em sequência. Eu ganhei uma habilidade, que eu acho que tenho até hoje, que é de ter jogo de cintura, eu tenho muito jogo de cintura", finaliza o autor Raphael Montes.

