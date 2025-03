No Domingão, Simony emociona ao falar sobre luta contra o câncer: 'Sou um milagre'

A cantora Simony participou do programa 'Domingão' e falou com o apresentador Luciano Huck sobre sua luta contra um câncer no intestino

Simonymarcou presença no programa 'Domingão com Huck' deste domingo, 23. A cantora fez uma participação durante a performance de Belo na 'Batalha do Lip Sync'. O cantor dublou 'Oceano', em homenagem a Djavan, e emendou com o sucesso 'Superfantástico', do Balão Mágico, em que ela era integrante.

Durante uma conversa com Luciano Huck, a famosa recordou o câncer no intestino que descobriu agosto de 2022 e confessou que o único pedido que fez para Deus era poder ver seus netos e seu filho caçula, Anthony, de 11 anos, crescerem.

"Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar viva, de poder ver meus filhos. Eu quero ver meus netinhos. Meu filho tem 11 anos ainda. E a única conversa que eu tive com Deus e que eu pedi pra ele foi é que eu fiz muitas crianças felizes e que eu queria fazer o meu também, de 11 anos, que precisa muito de mim ainda", disse ela, que também é mãe de Ryan, Aysha e Pyetra. "Eu tive um câncer muito difícil. Meu médico me chama de 'milagre' quando eu apareço... porque realmente eu sou um milagre mesmo. Eu tive muita fé, eu sempre acreditei. Eu digo que eu nunca perdi uma batalha e eu não ia perder essa também", acrescentou.

Em seguida, Simony falou sobre estar em processo de remissão desde 2023. "Estou 1 ano e seis meses sem nenhuma célula cancerígena no corpo. Eu não fiz nenhuma cirurgia, eu fiz quimio e 33 rádio. Eu fiquei toda machucada... mas depois o tumor diminuiu para três e ele voltou de novo, aí eu fiquei careca, perdi cílios, perdi tudo, fiquei sem nenhum cabelo. Tive que refazer o tratamento, com esse tratamento novo que o médico trouxe, que é a imunoterapia, o tumor sumiu."

Por fim, a cantora deixou um recado para quem está enfrentando o câncer. "Eu quero dizer para você que está passando por isso, tenha muita fé, acredite no seu médico, faço o tratamento direitinho e tenha fé em Deus...", completou.

Confira:

Simony confessa mudança em modo de ver a vida após câncer

A cantora Simony decidiu abrir o coração para falar sobre o modo de ver a vida após enfrentar um câncer e ver a possibilidade de finitude tão próxima. A artista de 48 anos desabafou por meio de uma publicação composta por cliques do look glamuroso da famosa. Nas imagens, ela aparece com um top e uma saia de fenda.

"Depois de estar tão perto da finitude, percebemos que o que realmente levamos da vida são os momentos vividos com intensidade, os sorrisos compartilhados, e a leveza de ser quem somos. Agradecer torna-se um hábito e a vida, um presente diário. Nada é mais valioso do que reconhecer a beleza dos instantes simples e a força de simplesmente continuar", escreveu na legenda da publicação. Confira!

