Sabrina Sato envia mensagem de pesar e apoio a Lexa: ‘Imagino a imensidão do luto’

Assim que soube da morte de Sofia, filha de Lexa, Sabrina Sato envia mensagem emocionante em solidariedade à cantora; ela também perdeu um bebê em 2024

O anúncio da morte da pequena Sofia, primeira filha de Lexa (29) com o ator Ricardo Vianna (32), três dias após o seu nascimento, comoveu o País nesta segunda-feira, 10. Centenas de fãs e admiradores enviaram mensagens em solidariedade à cantora, no post em que ela dá a triste notícia, com um longo e emocionante texto. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual", disse. Muitos famosos também emanaram amor, carinho e força para a artista. Entre as celebridades, está a apresentadora Sabrina Sato (44), que em novembro do ano passado perdeu o bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes (27).

“Eu sinto tanto, tanto. Sinto profundamente a dor de vocês dois. Meu coração está com vocês neste momento tão difícil. A Sofia foi e sempre será imensamente amada. Rezo e escrevo com uma tristeza gigante, pois imagino a imensidão do luto que estão vivendo. Queria poder estar aí para dar um abraço apertado e lembrar que vocês não estão sozinhos. Contem comigo para o que precisarem. Que Deus conforte o coração de vocês”, escreveu Sabrina.

A cantora Lexa foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu em 5 de fevereiro. "Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", disse ela.

"Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto… Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela. Agora tô buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi…", completou a artista.

VEJA PUBLICAÇÃO DA CANTORA LEXA NO INSTAGRAM: