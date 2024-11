Neymar revela passatempo de Bruna Biancardi durante viagem: 'Minha'

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar um passatempo da influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar um passatempo da influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi. Ela, que está viajando de jatinho com o namorado e a filha, Mavie, de um ano, da Arábia Saudita em direção ao Brasil para o aniversário da herdeira, foi fotografada colorindo livros de pintura.

Na imagem, ela aparece concentrada na tarefa. "Se alguém tiver caneta para doar, ela tá querendo. Minha Van Gogh (a)", brincou o atleta na legenda da publicação. Veja o clique:

Story de Neymar — Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto luxuoso de Mavie na Arábia Saudita

Recentemente, Bruna Biancardi dividiu com os seguidores novos registros do quarto luxuoso da filha, Mavie, na Arábia Saudita, onde residem atualmente. Nos stories do Instagram, ela fez um breve tour pelo cômodo onde a herdeira costuma dormir e brincar nas horas vagas. Nas imagens, é possível perceber detalhes do quartinho, que possui uma decoração na cor rosa.

O local conta também com uma piscina de bolinhas, diversos brinquedos, penteadeira e até cantinho da leitura. Bruna Biancardi finalizou a publicação mostrando o closet da bebê com direito a um espelho no estilo camarim rodeado de lâmpadas.

Em outro momento, a mãe da pequena Mavie já havia mostrado uma parte do quarto ao filmá-la brincando na piscina de bolinhas. Na ocasião, a namorada de Neymar Jr exibiu a cama e a decoração do teto, que possui nuvens artificiais presas.

Vake kenvrar que no início deste mês, a família realizou a festa de aniversário de 1 ano de Mavie em um resort de luxo na Arábia. Graças aos compromissos profissionais do pai, o evento da pequena no Brasil será realizado no mês de novembro, marcando a segunda celebração.

Leia também: Filha de Neymar e Bruna, Mavie usa look de grife em passeio. Veja o preço