Nanda Costa relembra época em que não podia falar sobre sua sexualidade

Nanda Costa relembrou que foi orientada a não comentar sobre sua orientação sexual enquanto protagonizava a novela Salve Jorge

Na última terça-feira, 21, Nanda Costa participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e contou que foi orientada a não comentar sobre sua sexualidade na época em que protagonizava Salve Jorge, novela exibida pela Rede Globo entre 2012 e 2013.

"Quando eu estava fazendo Salve Jorge, era um outro tempo, uma outra Globo. Não tinha ninguém que tinha se assumido, que a gente sabia e falava abertamente sobre isso, em um papel relevante, de destaque. Não tinha ninguém para eu ligar e falar: 'ei, como é? como faz?'. A orientação era: não fala, porque pode atrapalhar a novela, a carreira. Isso ficou muito forte. Eu estava vivendo a vida, não escondia, mas não ficava abrindo. Aí nesse momento tive essa informação, 'não pode fazer isso, não pode falar. Aí fechei'. A partir dali, 2012, 2013, como eu ia explicar uma família?", disse ela.

Em 2014, Nanda Costa conheceu Lan Lanh. "A gente ficou quatro anos juntas na cocó (de boca fechada). Depois de um tempo, a gente estava tão bem, tão leve. A Lan foi e falou assim: 'ih, tem um paparazzi'. Eu: 'meu Deus'. Ela: 'só quero estar gatinha'. Era tão mais legal estar à vontade com ela... Aí a profissão começou a falar: 'cara, isso é só meu trabalho e eu posso fazer outras coisas'. E comecei a abrir a cabeça. Porque minha cabeça não para, muito criativa. Comecei a trabalhar no show (da Lan), fazer cenário, dar pitaco no roteiro", disse.

Nanda Costa e Lan Lanh são mães das gêmeas Kim e Tiê, de três anos.

Fofura

Nanda Costa iniciou o ano de 2025 em clima de diversão! A atriz, que está na praia com a família, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros encantadores ao lado das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de três anos, frutos de seu casamento com Lan Lanh.

Em seu Instagram oficial, Nanda abriu um álbum de fotos de um dia especial e mostrou o quanto está aproveitando os dias de descanso com as pequenas e a esposa. Nas imagens, a artista aparece brincando com uma das pequenas na areia.

"É tão bonito o nosso amor", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários carinhosos dos seguidores. "São registros de amor", declarou uma internauta. "Felicidades mil", disse outra. "Sou apaixonada por vocês! Mais amor ainda nesse 2025", desejou uma terceira.

Leia também: Nanda Costa posta vídeo carinhoso das filhas gêmeas e derrete seguidores