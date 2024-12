Nanda Costa posta vídeo carinhoso das filhas gêmeas e derrete seguidores

Nesta na sexta-feira, 20, próximo a véspera de Natal, Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa com Lan Lanh, fizeram demonstrações de amor

Na sexta-feira, 20, Nanda Costa encheu o coração de seus seguidores ao compartilhar um vídeo pra lá de fofo das suas filhas gêmeas Kim e Tiê, de três anos, mostrando o amor entre elas, as pequenas aparecem fazendo carinho no sofá com direito a beijinhos e cuidados entre elas.

A cena foi parar, claro, nas redes sociais da mamãe coruja: "A collab mais linda que vocês vão ver hoje", escreveu. Lan Lahn logo respondeu: "Essas nossas criaturinhas abençoadas. Presentes dos Deuses. Axé!".

Nos comentários os fãs e amigos da atriz se derreteram com a fofura da dupla: “Isso é de uma beleza estonteante e fruto de muito amor que vocês reverberam. Obrigada minhas meninas todas”, escreveu Emanuelle Araújo, “A conexão de gêmeos ou gêmeas, dizem que é muito forte! Lindezas”, disse uma outra, “Que AMOR”, comentou uma terceira.

Nanda Costa 'pausou casamento' com Lan Lahn e explica motivo

Recentemente, Nanda Costa contou que as duas deram 'uma pausa' na relação para ficar com outras pessoas. "A gente se separou em um momento [do nosso casamento]. Com quatro anos de namoro comecei a olhar para o lado e o nosso combinado é monogâmico. Mas tinha essa coisa de que comecei a olhar para o lado e o combinado não cabia [isso]. Fiquei pensando: 'Como a gente vai fazer?'. [E ela falou]: 'Vai viver'. E eu vivi", disse Nanda Costa, em entrevista ao Mamilos Podcast.

Depois de viver novas experiências, elas deram entrada nos planos de maternidade. "E que bom que eu quis voltar e deu tempo, mas eu já quis voltar assim 'vivi o que eu precisava', porque tem uma diferença de idade [entre a gente] e faltou eu viver umas coisas... Aí fiz uma bagunça, voltei e a gente conseguiu realizar esse desejo nosso [de ser mãe]". Leia mais!

